Perché Sonia Bruganelli si è fatta rimuovere il neo sul labbro Sonia Bruganelli si è sottoposta a un piccolo intervento estetico per rimuovere il neo sul labbro che da sempre la contraddistingue: ecco perché lo ha fatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sonia Bruganelli sta per tornare in tv a oltre un anno di distanza dalla fine dell'esperienza al GF Vip: di recente è stato annunciato che sarà lei la nuova opinionista de L'isola dei famosi targata Vladimir Luxuria e a quanto pare ha già dato il via ai preparativi per apparire al top di fronte i riflettori. Da cosa ha cominciato? Da un piccolo intervento che cambierà in modo drastico il suo viso (e che aveva già preannunciato qualche giorno fa sui social): ecco cosa ha fatto e le foto della trasformazione.

A quale intervento si è sottoposta Sonia Bruganelli

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli ha fatto visita al chirurgo milanese Antonio Di Pietro, è a lui che si è rivolta per rimuovere il neo sulla bocca che da sempre ha contraddistinto la sua immagine. Sebbene fosse ormai diventato una sorta di "marchio di fabbrica", ha deciso di dirgli addio per questioni estetiche. L'eliminazione del fibroma pendulo, più comunemente chiamato “porro”, non ha richiesto un intervento particolarmente invasivo, anzi, probabilmente la conduttrice lo ha tolto con il laser e non con il bisturi. Poco dopo la fine dell'operazione si è scattata un selfie con tanto di cerotto in primo piano dichiarando "Only the brave", ovvero "Solo i coraggiosi".

Sonia Bruganelli dopo la rimozione del neo

Perché Sonia Bruganelli ha rimosso il neo dal viso

Per i fan non si tratta di una sorpresa, Sonia aveva spesso fatto riferimento sui social al suo desiderio di rimuovere il neo sul viso. Non le dava fastidio, semplicemente si trattava di una questione estetica. Le sue parole sono infatti state: "Me lo leverò, ma solo perché mi appesantisce la bocca e il mio truccatore non riesce ad allargarla”. Ora ha trovato il coraggio di sottoporsi all'intervento e non ha potuto fare a meno di comunicarlo ai followers, visto che presto rivelerà il "nuovo" aspetto del suo viso. Quando comincerà la nuova edizione de L'isola dei famosi che la vedrà protagonista avrà ancora qualche piccola cicatrice?

Leggi anche Sonia Bruganelli al GF Vip 7, perché ha indossato il maxi cappello sul palco