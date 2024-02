Arisa ha il seno rifatto? La cantante ammette il ritocco alla bocca ma il décolleté è naturale Arisa sarà tra gli ospiti che si esibiranno in Piazza Colombo durante il Festival di Sanremo 2024. La spontaneità è una delle caratteristiche che la contraddistinguono da sempre e non sorprende che di recente non abbia avuto paura di rivelare di aver fatto un ritocco: ecco cosa si è rifatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arisa è una delle cantanti più amate del nostro paese e, nonostante siano passati più di 10 anni dal debutto, continua a essere seguitissima, tanto da essere tra gli ospiti più attesi del Festival di Sanremo 2024, in occasione del quale si esibirà in Piazza Colombo. Era il 2009 quando fece la sua prima apparizione sul palcoscenico dell'Ariston in maxi occhiali da vista e abiti vintage e, dopo essersi aggiudicata la vittoria nella sezione Giovani con "Sincerità", non ha più smesso di avere successo. Il suo aspetto, però, è cambiato molto col passare degli anni e non solo perché è stata costretta a rivoluzionare acconciatura e taglio di capelli per combattere la tricotillomania. Al di là dell'evoluzione di stile che ha messo in atto, anche esteticamente appare decisamente trasformata rispetto agli esordi, complice anche un piccolo ritocco estetico di cui, però, si è pentita.

Arisa ha il seno rifatto?

Nonostante le numerose insinuazioni, fatta eccezione per la bocca, Arisa non si è più servita della chirurgia ed è fiera di essere naturale al 100%. Non si è rifatta il seno, non si è rifatta il naso, non si è rifatta gli zigomi e urla a gran voce di piacersi così com'è. Ad oggi ha un buon rapporto con il suo corpo e non perde occasione per mettere in mostra curve generose e silhouette procace.

Arisa in costume

Non è stato semplice, però, raggiungere un risultato simile, ha lavorato molto su se stessa dopo essere stata spesso vittima di body shaming a causa della sua passione per i tagli rasati (acconciature estreme legate alla lotta contro la tricotillomania). Al motto di “Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso”, Arisa ha imparato ad accettarsi e a farsi scivolare addosso ogni critica, diventando una vera e propria paladina di body positivity.

Arisa in bikini col seno naturale in risalto

Il ritocco alle labbra

La spontaneità è una delle caratteristiche principali di Arisa e non sorprende che di recente abbia ammesso con estrema sincerità di aver ceduto alla chirurgia estetica. La cantante ha fatto un piccolo ritocco alle labbra, rendendole così più gonfie e carnose. Si sarebbe servita di un trattamento innovativo e poco invasivo, facendo una sperimentazione su se stessa.

Arisa dopo il ritocco alle labbra

Dopo poco più di un anno dall'intervento, però, ha fatto "dietro front" e, oltre a essersi dichiarata pentita, pare essere tornata alla bocca naturale, sciogliendo l'acido ialuronico che si era fatta iniettare nelle labbra. Le sue parole sull'accaduto sono state: “Sì, ho ceduto a un ritocchino alla labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram. In qualche modo mi piacerebbe abbattere il culto dell’apparenza. Purtroppo sui social vince l’apparenza, pure se è finta”.

Arisa oggi