Perché ClioMakeUp farà la blefaroplastica, l’intervento per il ringiovanimento delle palpebre ClioMakeUp ha annunciato che presto si sottoporrà alla blefaroplastica, l’intervento di ringiovanimento delle palpebre. Sui social ha poi spiegato il motivo della sua scelta: ecco cosa ha rivelato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

ClioMakeUp da sempre ama condividere con i fan un rapporto sincero e diretto, è stata proprio questa sua peculiarità a renderla amatassima, tanto da averle permesso di accumulare quasi 4 milioni di followers dagli esordi a oggi. Non sorprende, dunque, che si sia servita proprio dei social per rivelare l'importante decisione presa: si sottoporrà a un piccolo ritocco estetico, la blefaroplastica, ovvero l'intervento per il ringiovanimento delle palpebre. Sebbene non si tratti di qualcosa di particolarmente invasivo o che andrà a stravolgere in modo drastico il suo viso, ha pensato bene di realizzare un reel per spiegare tutte le motivazioni nascoste dietro la scelta.

Cos'è la blefaroplastica

Cos'è la blefaroplastica? L’intervento di ringiovanimento delle palpebre. Richiesto soprattutto per eliminare l'antiestetico effetto cadente, separa il tessuto cutaneo da quello adiposo e muscolare, eliminando la pelle in eccesso e donando uno sguardo più giovane e fresco. L'operazione viene eseguita in anestesia locale e può durare dai 20 minuti alle 2 ore a seconda della complessità. Per quale motivo ClioMakeUp ha deciso di sottoporsi all'operazione? Lo ha spiegato in uno dei suoi video tutorial, dove non ha avuto paura di mostrare la palpebra cadente che non riusciva più ad accettare. Sebbene inizialmente si fosse informata per un intervento laser, alla fine ha optato per l'operazione tradizionale, così da non doverla ripetere negli anni.

ClioMakeUp parla della blefaroplastica

I motivi della scelta di ClioMakeUp

Le parole di ClioMakeUp sono state: "È stata una scelta un po' avventata. Si nota soprattutto quando uso degli ombretti scuri o l'eyeliner perché la palpebra ovviamente copre completamente la riga dell'eyeliner, oppure la palpebra si mangia un pezzo di ombretto e quindi i due occhi sembrano sempre diversi. Se all'inizio non era una cosa che mi dava fastidio, ultimamente quando guardavo i vari video tutorial che giravo, ha iniziato a darmi un po' più fastidio, proprio perché non ero mai soddisfatta del risultato finale dei trucchi, soprattutto per la differenza tra un occhio e l'altro. Se fossero stati tutti e due nello stesso modo magari sarei rimasta meno infastidita da questa cosa". L'intervento è fissato per il 12 aprile e nel giro di 10 giorni Clio dovrebbe ritornare sui social senza cicatrici evidenti, anche se naturalmente non potrà prendere il sole.

