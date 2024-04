video suggerito

Perché spesso il burrocacao non funziona, i trucchi per prevenire le labbra screpolate Il problema della secchezza delle labbra è presente in ogni stagione, e il balsamo non sempre aiuta, anzi può peggiorare la situazione. Ecco gli accorgimenti da seguire quando se ne compra uno.

A cura di Annachiara Gaggino

Il problema delle labbra screpolate è abbastanza comune, ma spesso nemmeno applicare il burrocacao è sufficiente per risolverlo. Spesso il balsamo che si utilizza offre un sollievo solo temporaneo e nel giro di poche ore la bocca torna ad essere secca. La dottoressa Reshimi Kapoor, dermatologa e fondatrice di Brooklyn Dermatology, ha spiegato alla CNN quali sono le cause di questo fastidio e perché il burrocaco potrebbe non funzionare.

Perché le labbra si seccano

La causa principale delle labbra screpolate è la sottigliezza della pelle. A differenza dell'epidermide sul resto del corpo, infatti, alle labbra mancano gli strati protettivi per prevenirne l'umidità. "La pelle ha una barriera chiamata strato corneo, che è la parte più superficiale che impedisce all'acqua di lasciare il corpo", ha raccontato Kapoor. "Le labbra contengono uno strato corneo molto sottile, che le rende più soggette a danni. Inoltre, alle labbra mancano altre caratteristiche come follicoli piliferi, ghiandole sudoripare e ghiandole sebacee che forniscono umidità o oli extra".

La dottoressa ha spiegato che anche gli agenti atmosferici possono contribuire a irritarle, come un'eccessiva esposizione ai raggi UV, oltre al freddo e la bassa umidità. A peggiorare la situazione è anche l'abitudine che hanno alcune persone di leccarsi le labbra, gesto che offre un sollievo momentaneo ma che va ad aumentare il problema. La saliva è, infatti, molto irritante per la pelle e ne consuma l'umidità, aumentando il rischio di un'eruzione cutanea.

Gli ingredienti dei balsami labbra che non aiutano

Non sempre i componenti presenti nei burrocacao vanno bene, alcuni possono provocare reazioni allergiche che irritano ulteriormente le labbra. "Alcuni di questi ingredienti, come il mentolo o la canfora che agiscono come blandi anestetici possono rimuovere il sottile strato di pelle, aumentando la possibilità che queste si secchino", ha aggiunto Kapoor. Altri componenti che possono peggiorare la situazione sono la cera d'api e l'acido salicilico; quest'ultimo modifica l'equilibrio del pH disidratandole ulteriormente, oltre che agire come esfoliante, eliminando le cellule morte e con loro anche parte della barriera idratante. Anche le freagranze utilizzate per profumare il balsamo possono contribuire ad aggravare il problema e causare infiammazioni.

I consigli del dermatologo

In questi casi, quindi, è bene guardare gli ingredienti contenuti del burrocacao e preferire quelli a base di vaselina, che agisce come sigillante preservando l'umidità sulle labbra senza irritare ulteriormente la pelle. Prediligere, inoltre, i lipstick con all'interno l'SPF facendo attenzione a ciò che questi contengono, in quanto alcuni potrebbero essere irritanti, assicurarsi quindi che ci siano ossido di zinco e di titanio. La dottoressa Kapoor consiglia anche il burro di karité e la ceramide, un tipo di grasso presente nelle cellule della pelle, che rafforzano la barriera della pelle impedendone la fuoriuscita di acqua. Molto importante, poi, è idratarsi costantemente, bevendo molta acqua durante il giorno e proteggersi con una sciarpa in caso di vento forte.