Il look basic di Ilary Blasi: punta sulla semplicità col body effetto nudo Body effetto nudo, pantaloni palazzo neri, intramontabili décolleté: è il nuovo basic look di Ilary Blasi, col tocco grintoso dato dagli occhiali da sole.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi è rientrata a casa dopo la romantica fuga d'amore col suo Bastian. Procede a gonfie vele la storia con l'imprenditore tedesco, con cui fa coppia fissa da oltre un anno. Da quando ha ripreso in mano la sua vita e ha ritrovato l'equilibrio, la conduttrice è diventata particolarmente presente sui social. Forse resasi conto del grande affetto di cui gode, da parte di fan e follower che non l'hanno mai abbandonata, ama condividere con loro la sua quotidianità. Gli impegni di lavoro (di recente è stata sul set del suo primo film), i viaggi (sono la sua passione e ultimamente sta visitando tanti posti nuovi), i preziosi momenti coi figli (sono stati recentemente a Parigi): ma ciò che non manca mai, sono le foto dei suoi look quotidiani.

Il nuovo stile di Ilary Blasi

È forse giunto il momento di scordarci della vecchia Ilary Blasi. La conduttrice in tv era solita sfoggiare uno stile glamour da vera diva, uno stile appariscente e molto ricco, fatto di capi impreziositi da pizzo, piume, cristalli, dettagli scintillanti, gioielli. Questo è stato il filo conduttore di tutta l'edizione 2022 de L'Isola dei Famosi, prima del divorzio con Francesco Totti. Ma anche l'anno precedente non era stata da meno, con outfit uno più sensuale dell'altro tra dettagli cut out, velluto e maxi spacchi. Ultimamente la conduttrice in tv si vede molto meno e non si sa quando tornerà al timone di un programma.

Al momento, è stata confermata la sua assenza dalla prossima edizione de L'Isola, affidata a Vladimir Luxuria. Però sia quando è stata ospite dell'amica Silvia Toffanin che nel documentario Unica, ha optato per uno stile nuovo. A Verissimo ha puntato la prima volta su maglioncino crop con pantaloni palazzo, la seconda su un altro look minimal in grigio; nel documentario Netflix ha optato nuovamente per qualcosa di essenziale e sofisticato, un revenge dress black&white di classe con tacchi a spillo vertiginosi.

Ilary Blasi col body effetto nudo

Anche nella quotidianità lo stile della conduttrice si è fatto più essenziale, ma senza rinunciare al tocco di sensualità e femminilità che la accompagna da sempre. Negli ultimi scatti condivisi con fan e follower indossa un capo must have del guardaroba, molto basic: un body effetto nudo con le spalline sottili e la scollatura rettangolare profonda, che ha abbinato a un semplicissimo paio di pantaloni palazzo neri e a intramontabili décolleté. Infine, ha dato un tocco più dark e misterioso con un paio di occhiali da sole scuri.