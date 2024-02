Chanel Totti a Disneyland Paris con Ilary Blasi sfoggia uno zaino griffato da 5mila euro Chanel Totti è volata a Disneyland Paris con la sorella Isabel e la madre Ilary Blasi. Tra un giro sulle giostre e i costumi da principessa, non sono mancati i look griffati della 16enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti

Chanel Totti è volata a Parigi con la madre Ilary Blasi e la sorella Isabel per festeggiare l'uscita del libro della conduttrice "Che stupida – La mia verità", uscito lo scorso 30 gennaio.Le tre stanno soggiornando in uno degli alberghi da fiaba all'interno del parco divertimenti Disneyland Paris. Tra un giro sulle giostre e le foto con i costumi da Minnie e da principessa, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha indossato un look invernale con un tocco country e accessori griffati.

Chanel Totti a Parigi

Chanel Totti, l'outfit invernale con l'accessorio rarissimo

Chanel Totti ha sfoggiato un look super glamour per la prima giornata a Disneyland Paris con la famiglia. Sopra a un semplice dolcevita nero la sedicenne ha indossato un cappotto corto in pelliccia marrone. Nelle foto postate sul suo profilo Instagram, si può notare anche uno zaino in pelle nera, con il logo con la doppia C incrociata di Chanel. Si tratta di un modello molto raro, quasi introvabile. Su alcuni siti reseller viene venduto usato a 5mila euro.

Chanel Totti con lo zaino in pelle

Chanel Totti, quanto costano gli orecchini a goccia

Come si può vedere nelle storie postate su Instagram da Chanel Totti, il look è completato da un paio di pantaloni neri e stivali in pelle. A risaltare, però, su tutto l'outfit sono gli orecchini a goccia, uno dei modelli più ricercati e glamour dell'ultimo anno. Si tratta del modello Drop di Bottega Veneta, disponibile nella versione piccola e grande, quest'ultima scelta proprio da Chanel Totti. Si tratta di un accessorio in argento con finitura oro 18 carati: il modello più grande costa 950 euro mentre quello piccolo viene venduto a 580 euro.

Chanel Totti con gli orecchini di Bottega Veneta