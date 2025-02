video suggerito

Perché Olly ha un dalmata tatuato sul braccio: il significato del disegno Olly, il vincitore di Sanremo 2025, sul palco dell'Ariston ha lasciato in vista i numerosi tatuaggi sulle braccia. In quanti hanno notato che sulla pelle ha impresso il disegno di un dalmata? Ecco qual è il suo significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Olly è l'artista più richiesto del momento: ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo e ora il suo brano Balorda Nostalgia è tra i più ascoltati nel nostro paese. Ha conquistato il podio "a sorpresa", sbaragliando la concorrenza dei Big favoriti e superando di pochissimo il secondo classificato Lucio Corsi. Oggi non può fare a meno di godersi il successo, anche se al momento ha preferito lasciare in forse l'Eurovision 2025. In quanti sul palco dell'Ariston hanno notato il suo tatuaggio a forma di dalmata? Ecco qual è il significato simbolico nascosto nel disegno.

Olly con i tatuaggi in vista a Sanremo

Come succede dopo ogni vittoria sanremese, anche quest'anno tutti sono impazziti per Olly e non sorprende che si vada alla ricerca delle più svariate notizie originali e indiscrezioni che lo riguardano. Dopo aver scoperto il significato della collana portafortuna che ha sfoggiato ogni sera sul palco dell'Ariston, ora è arrivato il momento di passare ai tatuaggi. Durante la prima serata del Festival, quella in cui ha sfoggiato jeans brillantinati e canotta della salute (tutto firmato Emporio Armani), il cantante ha lasciato in vista i tatuaggi sulle braccia, quello più originale? È quello a forma di cane dalmata che decora la parte interna del braccio destro.

Olly col tatuaggio del dalmata in vista

Cosa significa il tatuaggio del dalmata di Olly

Per quale motivo Federico Olivieri, in arte Olly, si è tatuato un dalmata sul braccio? È stato lui stesso a spiegarlo durante l'esperienza sanremese. Intervistato da Bianca Guaccero durante una delle giornate all'Ariston, ha raccontato che si tratta di un omaggio alla sua laurea in economia. Come la maggior parte degli studenti, anche lui prima della tesi si era lanciato nel "toto-voto" ed è stato in quel momento che si è detto che si sarebbe tatuato un dalmata se avesse preso 101. Il disegno non è stato scelto a caso, è un riferimento all'iconico film Disney La carica dei 101, i cui protagonisti sono proprio i dalmata. In quanti conoscevano questo dettaglio super originale sulla sua immagine?