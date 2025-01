video suggerito

Perché Melania Trump era stata criticata per il look dell’Inauguration Day 2017 All’Inauguration Day 2017, Melania Trump era stata fortemente criticata per il suo look poco “americano”. Su cosa punterà questa volta? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Melania Trump in Ralph Lauren (cerimonia di insediamento presidenziale, 20 gennaio 2017)

Oggi è il grande giorno di Donald Trump, pronto a prestare giuramento come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Ma gli occhi del mondo non saranno solo su di lui. Accanto, il tycoon avrà sua moglie Melania Trump. L'Inauguration Day è un momento importante, in cui ci si aspetta che la First Lady sappia comunicare qualcosa di sé attraverso l'abbigliamento, che viene attentamente passato sotto la lente d'ingrandimento. Scegliere un brand piuttosto che un altro, è significativo.

Il look di Melania Trump all'Inauguration Day

L'inaugurazione presidenziale è un momento che resta nella storia: per Melania Trump è la seconda volta accanto al marito, rieletto nuovamente dopo il 2016. All'Inauguration Day di gennaio 2017, la scelta di stile della First Lady non piacque molto. Quella volta optò per un abito-cappotto Ralph Lauren color polvere, con guanti e bolero coordinati, un look decisamente raffinato, che però le è costato caro. Agli occhi esterni, la scelta di una Maison francese piuttosto che americana è parsa poco adeguata, poco patriottica soprattutto in quell'occasione, che in qualche modo deve dire qualcosa sul mandato che si sta per affrontare. In quel cappotto c'era l'individualità di Melania Trump, più che i valori da da First Lady che i cittadini si aspettavano di vedere.

Melania Trump in Hervé Pierre e Donald Trump (Inauguration Freedom Ball 2017)

Secondo il Daily Mail, Melania Trump sarebbe stata sommersa di richieste da parte di marchi pronti ad offrirle le loro creazioni per il grande giorno, dalle principali case di moda statunitensi agli iconici brand d'Alta moda europei, tra cui Versace e Christian Dior. La situazione sembra diversa dal 2017 quando, pare, gli stilisti avevano accuratamente evitato di essere accostati alla politica controversa del tycoon. Ralph Lauren era stato uno dei pochi brand disposti a vestirla, per rispetto della carica presidenziale. Per il ballo inaugurale, invece, si era fatto avanti lo stilista franco-americano Hervé Pierre, che aveva realizzato appositamente per Melania Trump un abito personalizzato color vaniglia, con spalle scoperte, dal valore inestimabile: ora si trova esposto al National Museum of American history.

Leggi anche Le foto di Melania Trump prima e dopo: come è cambiata la First Lady

Melania Trump in Ralph Lauren e Donald Trump (cerimonia di insediamento presidenziale, 20 gennaio 2017)

Secondo le anticipazioni riportate dal Daily Mail, la First Lady avrebbe chiesto aiuto a sua sorella Ines, per mettere a punto il look, di cui non si conoscono i dettagli. Sabato, però, è arrivata a Washington DC indossando un cappotto grigio antracite Dior e un tailleur Dolce & Gabbana. Usa Today ha intervistato l'esperta di stile Lauren A. Rothman, che veste clienti di alto livello da oltre 20 anni. Non ha dubbi sul fatto che Melania Trump sceglierà qualcosa di "potente". E ha spiegato: "Questa volta, non sarà una manichino. Sta vivendo la sua vita e non sarà alla Casa Bianca a tempo pieno".