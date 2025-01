Le foto di Melania Trump prima e dopo: come è cambiata la First Lady

video suggerito

Giusy Dente

Melania Trump 1999 e 2024

Melania Trump: la modella è pronta a diventare First Lady, per la seconda volta. Oggi, infatti, è il grande giorno di Donald Trump: l'America guarderà il suo 47esimo Presidente prestare giuramento. L'odierna cerimonia di insediamento segnerà ufficialmente l'inizio del suo secondo mandato, dopo quello del 2016. Ora come allora, avrà al suo fianco la moglie Melania Trump, conosciuta negli anni Novanta e sposata nel 2005.

Le foto di Melania Trump da giovane

Nata il 26 aprile 1970, Melania Trump è per la seconda volta la First Lady d'America. Negli anni Novanta più che alla politica il suo nome era legato al mondo della moda: giovanissima ha cominciato a posare e sfilare per grandi Maison viaggiando tra Milano, Parigi e New York. Ha lavorato per diverse agenzie famose, tra cui proprio la Trump Model Management, di proprietà di colui che di lì a poco sarebbe diventato il suo compagno.

Melania Trump e Donald Trump (2001)

Melania Trump, infatti, ha conosciuto l'imprenditore Donald Trump nel 1996: sono convolati a nozze nel 2005. Melania ha visto la sua scalata al successo e al potere, che lo ha portato a diventare Presidente degli USA NEL 2016 e, per la seconda volta, nel 2024, vincendo su Kamala Harris. Le prime foto di Melania ad eventi glamour risalgono al 1999, anno in cui comincia anche a farsi vedere in pubblico con Donald Trump.

Melania Trump e Donald Trump (2004)

Oggi è una donna dallo stile inconfondibile, per alcuni eletta a modello di bellezza. Basti pensare che nel 2017 esisteva un pacchetto di interventi di chirurgia e medicina estetica finalizzati a modellare volti a sua immagine e somiglianza: era il protocollo messo a punto dal dottor Franklin Rose, sommerso di richieste di pazienti desiderose di assomigliare alla First Lady.

Melania Trump (2012)

Difficile dire se si sia lei stessa sottoposta a interventi. Sicuramente, ha una pelle estremamente liscia e levigata con lineamenti perfettamente delineati, dagli zigomi alla mandibola, molto marcati. La sua espressione tipica è rimasta invariata, con gli occhi semichiusi e lo sguardo penetrante, spesso glaciale, che non tradisce sentimenti (e neppure rughe).

Melania Trump (2017)

Come è cambiato lo stile di Melania Trump

Quando era una giovane modella, l'avvenente Melania Trump amava uno stile colorato e trendy, che si è fatto nel tempo molto più austero e formale, con un'evidente predilezione per le Maison di lusso. Tra i suoi brand del cuore, quelli di cui sfoggia più spesso le creazioni: Louboutin, Balmain, Givenchy, Chanel, Burberry, Hermès e ovviamente il marchio americano Ralph Lauren.

Melania Trump (2024)

Il capo must del suo guardaroba è il cappotto, mentre gli accessori da cui non si separa mai sono i maxi occhiali da sole e le cinture. Predilige i colori neutri e il monocromatico piuttosto che le stampe, rare nei suoi outfit sempre rigorosi sia nelle nuances che nelle linee. Lentamente gli abiti appariscenti si sono trasformati in tailleur e vestiti da sera più raffinati.

Melania Trump (2024)

Tranne un breve periodo in cui ha portato i capelli castani, (nel 2004), Melania Trump è sempre rimasta fedele alla chioma bionda. Non ha mai rinunciato ai capelli lunghi: negli anni Duemila l'acconciatura era con ciuffo laterale e onde morbide, poi è passata alla riga centrale, ma sempre acconciati in modo voluminoso. In qualità di First Lady ha sperimentato spesso lo chignon, acconciatura raffinata e chic per eccellenza.