Insediamento di Trump, il programma per il giuramento del Presidente USA e gli ospiti della cerimonia

A cura di Ida Artiaco

Comincerà ufficialmente lunedì 20 gennaio 2025 la presidenza di Donald Trump, quando si svolgerà la cerimonia di insediamento del presidente eletto lo scorso novembre. A Washington è tutto pronto per il ritorno alla Casa Bianca dell'ex tycoon, che giurerà come 47esimo presidente degli Stati Uniti davanti ad ospiti illustri, ex presidenti e circa 200mila cittadini.

La cerimonia di insediamento comincerà a mezzogiorno ora locale, intorno alle 18 ora italiana. Oltre a Trump, presterà giuramento sulla Bibbia anche il vicepresidente J.D.Vance. A seguire il presidente pronuncerà il suo primo discorso, poi si dirigerà alla President's Room accanto al Senato, dove è tradizione firmare le nomination della futura squadra di governo. Dopo la cerimonia della firma, ci sarà un pranzo inaugurale offerto dal "Joint congressional committee on inaugural ceremonies". Trump darà poi il via alla parata presidenziale, con le truppe passate in rassegna. Sarà un vero e proprio show, che dovrebbe includere l'esibizione dei Village People che canteranno i cavalli di battaglia Ymca e Macho Man, diventati colonne portanti di tutta la campagna elettorale del Tycoon, e quella della cantante country Carrie Underwood che intonerà la canzona America the Beautiful.

Il programma della cerimonia di insediamento di Trump e gli orari

Prima del giuramento, quindi del cuore della cerimonia di insediamento, lunedì 20 gennaio ci sarà una funzione religiosa alla chiesa di St. John intorno alle 9:30 ora locale (le 15:30 in Italia), seguita da un tè alla Casa Bianca offerto dai Biden ai Trump.

Il giuramento, come vuole la tradizione, si terrà di fronte al Campidoglio, a Washington DC, a mezzogiorno ora locale (le ore 18 in Italia). Il primo a prestare giuramento sarà il vicepresidente J.D. Vance, seguito da Donald Trump, che in questo modo comincerà ufficialmente il suo mandato. Durante l’atto, chi giura deve alzare la mano destra e posare la sinistra su una Bibbia, tenuta solitamente dalla moglie del presidente entrante.

Il giuramento di Donald Trump al Campidoglio di Whashinton DC

"Giuro (o affermo) solennemente che eserciterò fedelmente la carica di presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti", sono le parole che pronuncerà il neo presidente. Sempre Trump terrà a seguire il discorso inaugurale in cui esporrà gli obiettivi della sua presidenza per i prossimi quattro anni.

Il pranzo inaugurale al Campidoglio e la parata lungo Pennsylvania Avenue

Conclusa la cerimonia a Capitol Hill, il presidente si dirigerà poi alla President's Room accanto al Senato, dove è tradizione firmare le nomination della futura squadra di governo. Dopo la cerimonia della firma, ci sarà un pranzo inaugurale offerto dal "Joint congressional committee on inaugural ceremonies". Trump darà poi il via alla parata presidenziale, con le truppe passate in rassegna. Si passerà per Constitution Avenue, Indipendence Avenue e soprattutto Pennsylvania Avenue, la via che porta alla Casa Bianca.

A seguire, il neo presidente parteciperà a tre balli inaugurali, il "Commander in Chief Ball", il "Liberty Inaugural Ball" e lo "Starlight Ball", e si prevede che parlerà a tutti e tre.

Gli ospiti attesi alla cerimonia di insediamento di Donald Trump

Le autorità si aspettano che saranno circa 200mila i presenti alla cerimonia di insediamento du Trump di lunedì 20 gennaio a Washington. Parteciperanno molti senatori e membri della Camera degli Stati Uniti, oltre agli ospiti della nuova amministrazione. Dopo Trump, Vance e le loro famiglie, i partecipanti più importanti sono il presidente uscente e il vicepresidente, Joe Biden e Kamala Harris, con i rispettivi coniugi, Jill Biden e Doug Emhoff. Ex presidenti e first lady sono sulla lista degli invitati, tra cui George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama, ma l'ex first lady Michelle Obama già ha fatto sapere che non sarà presente. Chi ha confermato la sua partecipazione è anche il Chew Shou Zi, Ceo di TikTok, che siederà insieme agli altri magnati tecnologici di spicco come Mark Zuckerberg, Elon Musk e, probabilmente, Jeff Bezos.

Chi sono i cantanti che si esibiranno durante lo show dopo il giuramento

La cantante country ed ex vincitrice di American Idol Carrie Underwood canterà America the Beautiful durante la cerimonia. Assieme a lei ci sarà anche il cantante country Lee Greenwood, amico e collaboratore di lunga data di Trump, che si esibirà alla cerimonia di inaugurazione, così come il cantante lirico Christopher Macchio. Il gruppo disco americano Village People si esibirà al comizio della vittoria di Trump domenica e a uno dei balli inaugurali lunedì. Durante la campagna, l'ex tycoon ha spesso utilizzato le canzoni del gruppo, da YMCA a Macho Man. Altri artisti dovrebbero esibirsi al comizio di Trump domenica e ai balli serali, tra cui Kid Rock, Billy Ray Cyrus, Jason Aldean e Rascal Flatts. Si esibirà anche Gavin DeGraw.