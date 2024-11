Elezioni 2024, Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti: Harris riconosce sconfitta, in bilico maggioranza alla Camera

Nel suo primo discorso dopo la vittoria – avvenuto quando in realtà il risultato non era ancora ufficiale – Donald Trump non ha messo limiti all'esultanza: "Abbiamo fatto la storia", ha dichiarato. "Abbiamo vinto dappertutto. Vorrei ricordare questo giorno come il giorno in cui il popolo ha ripreso il controllo del Paese". E ancora: "Voi mi avete dato fiducia per ricoprire l'incarico più importante al mondo, manterrò le promesse, come ho già fatto in passato. Questa è un'impresa nobile, è arrivato il momento di lasciare le divisioni alle spalle", ha aggiunto.