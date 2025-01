video suggerito

Quando si terrà la cerimonia di insediamento di Donald Trump e come funziona l’Inauguration Day negli USA La cerimonia di insediamento del neo-eletto Presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 20 gennaio presso il Campidoglio a Washington DC. Il presidente Trump e il vice-presidente Vance presteranno giuramento sulla Bibbia a Capitol Hill intorno a mezzogiorno. Sarà possibile seguire l’evento anche dall’Italia in diretta streaming dal sito web della Casa Bianca. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 20 gennaio prossimo ci sarà la cerimonia di insediamento del neo-eletto Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che segnerà l'inizio del mandato del tycoon come 47° Presidente USA. Un evento che sarà seguito in diretta da tutti i principali network statunitensi e non solo con live streaming che si potranno seguire anche online attraverso il sito web della Casa Bianca.

La cerimonia presso il Campidoglio a Washington DC verso mezzogiorno, ora locale, quando il presidente Trump e il vice-presidente Vance presteranno giuramento sulla Bibbia a Capitol Hill, lo stesso luogo protagonista del tentativo di insurrezione del 6 gennaio 2021 da parte di molti sostenitori di Trump contro il residente eletto Biden. Al giuramento assisteranno numerose autorità politiche e militari statunitensi tra cui gli ex presidenti ma anche personalità e leader di stati esteri a cominciare dai principi britannici William e Kate.

Quando ci sarà la cerimonia di insediamento del Presidente USA Donald Trump

La cerimonia di insediamento del Presidente USA Donald Trump si svolgerà a Washington DC la mattina di lunedì 20 gennaio 2025, intorno a mezzogiorno ora locale, le 18 circa del pomeriggio in Italia. Il giuramento di Trump e del vice Vance all'esterno dell'edificio del Campidoglio a Capitol Hill. Come da tradizione, in precedenza il Presidente uscente accompagnerà in corteo il Presidente eletto al Campidoglio per la cerimonia di giuramento.

Leggi anche Trump pronto a emanare 100 ordini esecutivi il primo giorno di mandato: migranti e vaccini al centro

Il giuramento Trump durante primo mandato

Come funziona l'Inauguration Day per l'insediamento di Donald Trump

L'Inauguration Day per l'insediamento di Donald Trump prevede un giuramento sulla Bibbia davanti a tutti a Capitol Hill scandendo una formula di rito. Il primo a giurare però sarà il vice presidente James David Vance, seguito da Trump. Seguirà il discorso inaugurale del neo presidente per il suo secondo mandato. Dopo la cerimonia, il nuovo presidente dovrà recarsi nell'ala del Senato del Campidoglio per la cerimonia della firma. Infine solitamente partecipa a una serie di eventi inaugurali in tutta la capitale, tra cui pranzi e ricevimenti.

In cosa consiste il giuramento presidenziale a Capitol Hill

Come da tradizione, il presidente della Corte Suprema dovrebbe prestare giuramento al presidente entrante e porgli la Bibbia. Questa è solitamente tenuta dalla moglie del presidente entrante. Trump quindi solleverà la mano destra e poserà la sinistra sulla Bibbia e reciterà la formula: "Giuro solennemente che eserciterò fedelmente la carica di Presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti".

Dove vedere in diretta la cerimonia di insediamento di Donald Trump

La cerimonia di insediamento di Donald Trump è un evento che sarà seguito in diretta da tutti i principali network statunitensi e non solo. Per chi volesse seguire l'evento anche dall’Italia, le reti televisive statunitensi trasmetteranno la cerimonia anche in streaming con commenti e sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming anche dal sito web della Casa Bianca.