Perché Loredana Bertè sul palco di The Voice Senior aveva una piccola borsa e cosa c’è dentro

A cura di Arianna Colzi

Loredana Bertè e Arisa

Anche quest'anno Loredana Bertè è una dei giudici di The Voice Senior, il talent show in onda su Rai 2 e condotto da Antonella Clerici. Bertè fa parte della giuria composta da Arisa, Gigi D'Alessio e Clementino. In ogni puntata, in onda il venerdì in prima serata, le voci over 60 del Paese gareggiano tra loro in attesa dei pareri dei quattro giudici. Nella puntata di venerdì 14 marzo Loredana Bertè si è esibita sulle note di Minuetto, uno dei brani più celebri della compianta sorella Mia Martini, insieme ad Arisa. Un'esibizione emozionante e struggente che la cantante romana ha portato avanti sfoggiando un abito blu con guanti ricamati in pizzo. Come accade ogni volta che sale sul palco, poi, Loredana Bertè ha portato con sé la borsetta a tracolla.

Loredana Bertè canta Minuetto con la borsa a tracolla

Come accaduto a Sanremo 2022, quando Loredana Bertè è salita sul palco dell'Ariston per duettare con Achille Lauro, anche a The Voice Senior l'immancabile borsetta accompagna i suoi look glam rock. La borsetta non contiene non è un semplice accessorio vuoto, ma, come aveva raccontato anche a Sanremo 2024, è utile per nascondere un oggetto di scena.

Arisa e Loredana Bertè si esibiscono cantando "Minuetto" | Foto The Voice Senior

La borsetta, infatti, contiene il bodypack, ovvero il trasmettitore collegato al microfono. Il bodypack, generalmente, si aggancia alla cintura dei pantaloni oppure dietro la schiena se si indossa un vestito particolarmente scollato. Bertè, invece, sceglie di puntare su abiti molto semplici e accollati, per questo la borsetta è un'ottima soluzione per non rinunciare a un tocco di stile. Inoltre, così facendo, non si devono lasciare liberi i fili del microfono, con il rischio che ostruiscano il movimento durante l'esibizione.