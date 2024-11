video suggerito

Perché Lazza e Greta Orsingher hanno chiamato il figlio Noah: il significato del nome Il rapper Lazza e Greta Orsingher sono diventata genitori: il loro primo figlio è nato lo scorso 13 novembre. Per il loro bambino hanno scelto un nome inglese di origine ebraica.

A cura di Arianna Colzi

Lazza e Greta Orsingher

Il 13 novembre 2024 il cantante Lazza, nome d'arte di Jacopo Lazzarini, e la compagna Greta Orsingher hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Noah. I due si frequentano da gennaio, pochi mesi dopo la fine della storia del rapper con Debora Oggioni, e a maggio è arrivata la notizia della dolce attesa. Sempre nello stesso mesi i futuri genitori hanno reso noto il sesso del bambino con un gender reveal in famiglia. Pochi giorni fa, poi, l'annuncio su Instagram: "Benvenuto all'erede, welcome Noah". Il nome del piccolo era stato "spoilerato" dal cantante in occasione del concerto tenutosi fuori da San Siro a settembre quando il rapper ha presentato il suo nuovo album Locura-Opera n1. Oggi, 18 novembre, si festeggia l'onomastico di questo nome di origine ebraica.

Il significato del nome Noah

Il nome Noah significa "quieta che porta ristoro, consola, allevia" ed è di origine ebraica (in ebraico "נוֹחַ", ossia Noach). La parola dalla lingua ebraica viene tradotta come consolazione o riposo e si rifà alla tradizione biblica di Noè, in inglese "Noah". Noè, secondo la tradizione religiosa cristiana, costruì l'Arca con cui mise in salvo sé stesso, la sua famiglia e molti animali dal Diluvio universale, dando il via poi a un'umanità nuova e senza corruzione.

Il nome, quindi, ha un significato profondo e speciale, ha diverse varianti, una fra tutti Noè. Il significato porta con sé tradizione oltre ad altruismo, solidarietà e amore. Il nome presuppone il fatto che, chi lo porta, sia amante del cambiamento, curioso e sempre alla ricerca di nuove avventure. Spontaneità ed impulsività sono altre due caratteristiche che si legano bene a questo nome. Socievole e solare, chi porta questo nome ama fare del bene alla propria famiglia e a chi lo circonda, in nome di quello spirito solidale a cui facevamo riferimento prima.