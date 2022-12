Perché la principessa Charlotte indossa solo abiti di brand spagnoli Avete notato che la piccola Charlotte sfoggia sempre abiti di brand spagnoli? Non si tratta di un caso, esiste un motivo ben preciso nascosto dietro le scelte di stile della principessina.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è la più amata al mondo e sono moltissimi coloro che vogliono conoscere ogni singolo dettaglio sulla vita privata dei suoi membri. La cartolina di Natale rilasciata qualche giorno fa dai principi del Galles, ad esempio, ha attirato le attenzioni dei media internazionali non solo perché è stata la prima realizzata dopo la morte della regina Elisabetta II, William, Kate e i loro figli hanno sfoggiato tutti degli adorabili (e insoliti) look casual. Il dettaglio che forse in pochi hanno notato è che la principessina Charlotte ha ancora una volta puntato tutto su un brand spagnolo. In quanti sanno che c'è un motivo ben preciso dietro questa scelta di stile?

Charlotte e la passione per i brand spagnoli

Kate Middleton è ormai una vera e propria icona fashion internazionale, tanto da far registrare in poche ore il sold-out a quasi tutti gli abiti e gli accessori che indossa in pubblico. Non di rado rende omaggio al suo paese puntando su brand britannici ma a quanto pare per la figlia Charlotte ha optato per una scelta di stile diversa. Fin da piccola, infatti, alla principessina sono stati fatti indossare quasi esclusivamente vestiti firmati da marchi spagnoli, da quelli a fiori della boutique spagnola m&h alla t-shirt a pois di Losan. L'ultima volta che è successo? Nel ritratto di famiglia realizzato per Natale, dove la bimba appare adorabile con una tutina di jeans dell'azienda spagnola Sfera.

La cartolina di Natale dei principi di Galles (@princeprincessofwales)

Il motivo della scelta di stile di Charlotte

Per quale ragione per la principessina britannica si preferiscono capi di brand spagnoli rispetto a quelli "Made in UK"? Il desiderio di rendere la Royal Family più "internazionale" non c'entra nulla, il motivo sembra essere davvero particolare. Fonti vicine alla Royal Family ritengono che sia a causa dell'influenza della tata Maria Teresa Turrion Borrallo, che lavora con William e Kate fin dal 2014, occupandosi dei loro figli quotidianamente. È originaria di Palencia, nel nord della Spagna, ma ormai da anni vive stabilmente in Gran Bretagna. I Royal Babies la amano ed è proprio per questo che si lasciano inconsciamente influenzare dalla sua cultura. Insomma, sebbene Charlotte sia ancora una bambina, è già rivoluzionaria: è la principessa dallo stile più internazionale di casa Windsor.