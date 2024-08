Perché la corazza di cucchiai indossata da Cate Blanchett è un messaggio potente alla moda

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Cate Blanchett

Cate Blanchett ha sfilato sul red carpet di un evento legato al suo nuovo film Borderlands (regia di Eli Roth) al TCL Chinese Theatre di Los Angeles. L'attrice, icona di stile ed eleganza, stavolta si è fatta notare per un look originale, che in effetti ha catturato l'attenzione. L'obiettivo era proprio quello, visto che con quell'outfit la 55enne voleva lanciare un messaggio.

Il significato del look

Cate Blanchett ha molto a cuore il tema della sostenibilità e a suo modo, sta cercando di sensibilizzare su questa questione, affinché il fashion system si ridimensioni e riduca il suo drammatico impatto sul pianeta. In un'intervista del 2020 con WWD ha spiegato: "Nell'ultimo decennio abbiamo visto la moda passare da stagionale a trans-stagionale a multistagionale. Quando sai che il mondo produce 18 miliardi di capi di abbigliamento all'anno, il 400% in più rispetto a un decennio fa, capisci che non sta funzionando".

Cate Blanchett in Hodakova

È per questo che l'attrice in più di un'occasione ha riciclato i look da red carpet, un modo per invitare a una maggiore consapevolezza e cura quando si tratta del guardaroba, senza sprechi. Il suo ultimo look non è qualcosa di già visto, per lo meno non nell'estetica, perché la sostanza è invece la stessa di sempre. L'attrice ha sfoggiato un completo Hodakova fatto su misura che ha dato nuova vita a un banale utensile da cucina.

Cate Blanchett col top di cucchiai

La stilista svedese Ellen Hodakova Larsson ha assemblato 102 cucchiai provenienti direttamente da Stoccolma: li ha sovrapposti con cura uno sull'altro fino a creare una vera e propria corazza, un top con scollo all'americana e schiena nuda. L'accattivante capo è stato abbinato a un paio di semplicissimi pantaloni neri a sigaretta e décolleté in pelle coordinati. La stilista segue una filosofia perfettamente in linea con quella dell'attrice: da quando ha fondato il brand Hodakova nel 2021, si è sempre mossa per ridefinire l'industria della moda riutilizzando e riciclando materiali per creare i suoi stravaganti design.