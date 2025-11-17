Perché Kate e William hanno cambiato la foto profilo sui social

Il principe William e Kate Middleton hanno cambiato la foto profilo su Instagram e X: qual è il motivo di questa piccola rivoluzione?

Kate Middleton e il principe William sono tornati alla loro normale routine lavorativa, lasciandosi alle spalle il momento difficile vissuto a causa della malattia della principessa. Appaiono sempre più spesso in pubblico in vesti istituzionali, dando prova di essere prontissimi per prendere le redini della monarchia. Qualche giorno fa, inoltre, in molti hanno notato un dettaglio molto particolare: i due hanno cambiato la loro foto profilo sugli account social ufficiali di Instagram e di X. Quale scatto hanno scelto e per quale motivo hanno messo in atto questa piccola "rivoluzione"?

La nuova foto profilo di William e Kate

Qualche giorno fa in Gran Bretagna è stato celebrato il Remembrance Day, la giornata che commemora i caduti in guerra, e ha fatto scalpore l'apparizione pubblica del principe George, che ha accompagnato mamma Kate alla Royal Albert Hall, prendendo il posto di William (e debuttando, dunque, nei panni di working Royal). L'anno precedente la principessa e il marito avevano preso parte all'evento insieme, tornando di fronte i riflettori dopo i mesi difficili. Oggi di quelle foto è stata scelta per gli account ufficiali di Instagram e X. I due hanno le espressioni serie, applaudono le mani e sfoggiano dei look molto sobri: William ha l'uniforme militare, Kate un coat dress nero, ed entrambi hanno l'iconico papavero rosso agganciato al bavero.

Il profilo di William e Kate su Ig

La nuova strategia di comunicazione

Per quale motivo i principi del Galles hanno improvvisamente cambiato la foto profilo? Stando alle indiscrezioni, si tratterebbe di una precisa strategia comunicativa, volta a rendere la loro presenza sui social più attenta e controllata. Dopo l'anno difficile vissuto da Kate, i due vogliono rimanere sobri ed essenziali, concentrando le attenzioni dei media sul loro operato piuttosto che la loro estetica. Consapevoli del fatto che ogni dettaglio della loro vita privata finisce sulle prime pagine dei giornali, hanno deciso di dire addio allo scatto casual e scanzonato che prima avevano sui social, ora è arrivato il momento di essere meno spontanei e più istituzionali. Insomma, è tempo di grandi rivoluzioni per Kate e William, adesso centellinano le apparizioni pubbliche e tengono ogni dettaglio sotto controllo.