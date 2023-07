Perché il principe Louis non era a Wimbledon: la decisione di William e Kate In quanti hanno notato che alla finale di Wimbledon mancava solo il principino Louis tra tutti i Royals presenti? A lasciarlo a casa sono stati i genitori William e Kate: ecco la loro decisione.

A cura di Valeria Paglionico

La scorsa domenica è andata in scena l'attesa finale maschile del torneo di Wimbledon e sugli spalti si è tenuta una vera e propria sfida a colpi di stile tra le star. Brad Pitt, Ariana Grande, Emma Watson: questi sono solo alcuni dei grandi nomi del mondo dello spettacolo che non si sono voluti perdere un evento tanto ambito. Ad attirare maggiormente le attenzioni del pubblico sono stati però i Royals, veterani dell'appuntamento sportivo visto che Kate Middleton, meravigliosa in verde smeraldo, ha premiato personalmente il vincitore del match finale. Al suo fianco non c'era solo il marito William ma anche i piccoli di casa, i principini George e Charlotte. Che fine aveva fatto il piccolo Louis?

La decisione di William e Kate

Il principino Louis del Galles di recente ha avuto il permesso di partecipare a tutti gli eventi reali istituzionali, dall'incoronazione del nonno, il re Carlo III, al Trooping the Coulor. In entrambe le occasioni è riuscito a catalizzare i riflettori su di sé con la sua simpatia e i suoi broncetti, anche se la cosa non sembra essere piaciuta troppo ai Windsor. Per quale motivo non ha avuto il permesso di prendere parte alla finale di Wimbledon? Complice il fatto che i durante precedenti appuntamenti istituzionali aveva "dato spettacolo", la mamma e il papà hanno deciso di lasciarlo a casa, spiegando che è ancora troppo piccolo per rimanere tranquillo per tutta la durata del match.

Louis e Charlotte all’incoronazione di Carlo III

Il principe Louis è appassionato di tennis

La reazione del bimbo? Stando alle parole rilasciate da Kate ad alcuni raccattapalle di Wimbledon, si sarebbe molto arrabbiato della scelta dei genitori. Per rimediare, in modo tale da portarlo in pubblico il prima possibile, William e Kate avrebbero però deciso di aiutare il bimbo a "esercitarsi" a stare in piedi e a rimanere serio proprio come gli altri reali. L'anno prossimo sarà al fianco dei fratelli George e Charlotte sugli spalti del torneo? L'unica cosa certa è che il più piccolo dei principini adora il tennis, tanto che sta già imparando a fare il raccattapalle.

