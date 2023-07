Wimbledon 2023, sfida di stile tra star alla finale: Emma Watson col panama, Brad Pitt in versione divo Ieri pomeriggio si è tenuta la finale maschile del torneo di Wimbledon e gli spalti sono stati letteralmente invasi dalle star. Emma Watson, i Royals, Brad Pitt, Ariana Grande: ecco cosa hanno indossato per l’evento.

Il torneo di Wimbledon non è più solo il campionato di tennis più famoso al mondo, è anche un simbolo di tradizione e prestigio e non sorprende che ogni anno siano moltissime le star che volano a Londra per assistere ai match direttamente dalle prime file. Ieri pomeriggio, ad esempio, l'All England Lawn Tennis and Croquet Club ha ospitato la finale maschile che visto il trionfo di Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic e gli spalti si sono trasformati in una vera e propria passerella per le celebrities presenti. Oltre ai Royals, c'erano anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Brad Pitt a Emma Watson: ecco cosa hanno indossato per l'atteso evento sportivo.

Emma Watson e il fratello vestono coordinati a Wimbledon

Al di là dei due atleti che si sono sfidati nel match conclusivo del torneo, i veri protagonisti di Wimbledon sono state le star sugli spalti. A farla da padrone non potevano che essere i membri della Royal Family, da Kate Middleton in verde smeraldo al principe William col completo elegante, fino ad arrivare ai piccoli George e Charlotte, elegantissimi tra cravatte, ballerine e occhiali da sole.

Emma e Alexander Watson

A dargli del filo da torcere in fatto di stile sono stati i divi del cinema, prima tra tutte Emma Watson, che ha preso parte all'evento insieme al fratello Alexander. I due si sono vestiti in coordinato con degli accessori color salmone firmati Sandro: pantaloni baggy di lino per lei, blazer con maxi tasche laterali per lui. L'attrice ha poi arricchito il tutto con un adorabile capello panama.

Daniel Craig e la moglie Rachel Weisz

Da Daniel Craig ad Ariana Grande: i look delle star alla finale

Alla finale di Wimbledon non sono mancati i divi hollywoodiani, da Brad Pitt in verde petrolio con degli occhiali da sole a goccia a Daniel Craig, alias James Bond, in completo grigio chiaro, cravatta e occhiali scuri (accompagnato dalla moglie Rachel Weisz, meravigliosa con un tailleur color crema).

Brad Pitt a Wimbledon

Ariana Grande è apparsa quasi irriconoscibile con un filo di trucco sul viso, un berretto bianco e un crop top di maglia in total grey. Ad accompagnarla, l'attore Jonathan Bailey, meglio noto come Anthony di Bridgerton, ed Andrew Garfield: entrambi hanno pensato bene di rispettare il dress code con dei completi color sabbia.

Ariana Grande con Jonathan Bailey e Andrew Garfield

Giacca scura portata con una semplice t-shirt per Hugh Jackman, soprabito di raso verde smeraldo per Idris Elba è stato visto con una giacca verde casual: chi si aggiudica il titolo di star più glamour di Wimbledon?