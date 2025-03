Perché Fru a Pechino Express indossa sempre una collana: il significato del ciondolo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Dopo aver partecipato come concorrente a Pechino Express 9 in coppia con Aurora Leone (col nome Gli sciacalli), Fru è oggi nel cast del reality show in una veste diversa. È stato confermato per la seconda volta nel ruolo di inviato speciale, in Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo. Siamo alla dodicesima edizione del fortunato programma, in onda su Sky. Stavolta il percorso si snoda attraverso tre Paesi dell’Asia Meridionale: Filippine, Thailandia e Nepal. Prima di partire, l'attore di The Jackal ha dovuto ponderare bene su cosa mettere in valigia, come ha raccontato a Fanpage.it, svelando anche di aver portato con sé un oggetto portafortuna a cui tiene molto, da cui non si separa mai (salvo imprevisti!).

Il significato della collana di Fru

Prima della partenza per l'Asia, Fru ha ponderato bene sulle sue scelte: da un lato il desiderio di non snaturarsi, dall'altro l'esigenza di adattare i look a un clima molto caldo e al fatto di doversi spostare spesso. Insomma, comodo sì ma con stile! Ha puntato soprattutto sulle camicie, con un mood un po' intellettuale e un po' dai riferimenti al mondo dei fashion blogger asiatici, quasi da esploratore. Tutto questo è stato fatto in collaborazione con la costumista Teresa Papa. C'è stata una grande attenzione ai dettagli, preferendo abiti di seconda mano, alcuni presi al mercato: "Lo stile vintage che è perfetto per il tipo di ricerca che abbiamo voluto fare" ha spiegato a Fanpage.it.

E a proposito di dettagli, si è soffermato sulla collana che indossa in tutte le puntate. È un oggetto che in realtà fa parte della sua quotidianità e che ha dunque voluto portare con sé anche in Asia. Per nulla al mondo ci avrebbe rinunciato, avendo per lui un profondo legame affettivo. Come ha raccontato nell'intervista, infatti, è il regalo di una persona cara: "È un regalo della mia fidanzata che ha un tatuaggio con lo stesso simbolo. Il ciondolo è un mio modo per portarla sempre con me. Nel periodo delle riprese di Pechino Express siamo lontani e questo è il modo per avere una parte di lei con me". Ma cosa simboleggia? L'attore ha spiegato: "È un ciondolo con il simbolo dell'Om, che è un simbolo induista. Lo indosso sempre, c'è in ogni mio look". Il simbolo Om rappresenta la creazione dell'universo, la sua essenza profonda. È un invito a vivere appieno lo stato di calma e beatitudine.

Cosa è successo alla collana dopo Pechino Express

La sfortuna si è abbattuta su Fru! Ironicamente ha "accusato" Fanpage.it, colpevole di avergli fatto perdere l'amata collana! Il conduttore, infatti, ha inspiegabilmente perso il portafortuna proprio dopo l'intervista, in cui ne spiegava l'origine e il significato! Ha raccontato l'accaduto nelle Instagram Stories, ripercorrendo tutto dall'inizio, fino all'epilogo, che per fortuna è stato un lieto fine!

"Ci tenevo molto, non so come abbia fatto a perderlo – ha scritto – Ero a Napoli, in via Santa Lucia. Lo avevo tolto poco prima per fare una radiografia e l'avevo messo nel marsupio, poi non l'ho trovato più, deve essermi caduto mentre prendevo qualcosa dalla borsa. Magari una magia spirituale può farlo riapparire". In effetti così è stato, ma grazie allo zampino umano!

Infatti non solo la collana è stata ritrovata, ma ora ne possiede addirittura due! "Grazie ad Annachiara – ha concluso su Instagram – che a sorpresa mi ha ricomprato lo stesso ciondolo visto quanto ci fossi rimasto male ieri. Grazie amore, ora ho due collane uguali".