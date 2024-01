Perché Elisabetta non voleva che Harry e Meghan chiamassero Lilibet la figlia Nuove rivelazioni svelano che la compianta sovrana non prese bene la scelta del nipote di chiamare così la bambina. Le rivelazioni di un membro dello staff a poco più di un anno di morte della sovrana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Da sinistra: Elisabetta II, Harry e Meghan

"Era arrabbiata come non l'avevo mai vista", ha riferito un membro dello staff ricordando il momento in cui la regina venne a sapere che non solo Harry e Meghan avevano chiamato la figlia Lilibet (il nomignolo che accompagnava la sovrana fin dall'infanzia), ma avevano anche affermato di aver avuto la sua benedizione. A rivelarlo un nuovo libro in uscita il 18 gennaio 2024 Charles III: New King, New Court, scritto dal giornalista Robert Hardman. Sembra infatti che i Sussex non avessero mai chiesto alla compianta monarca il permesso di omaggiare la bambina con il suo nomignolo e che, alla notizia, la regina non avesse potuto controbattere in relazione al periodo difficile che la famiglia reale stava affrontando con la coppia, fuggita negli Stati Uniti lanciano accuse nell'intervista con Oprah.

Harry e Meghan

L'origine del soprannome Lilibet

"Non possiedo i palazzi, non possiedo i dipinti, l'unica cosa che possiedo è il mio nome. E ora l'hanno preso", sembra aver affermato la regina dopo aver ricevuto la notizia. Lilibet era un vezzeggiativo che le era stato assegnato da piccola, quando ancora non era in grado di pronunciare correttamente il suo nome, e vi era particolarmente legata. A pochi era concesso di riferirsi a lei così, il primo a farlo fu il nonno assieme ai genitori e la sorella Margaret, un nomignolo utilizzato anche dal principe Filippo, ultimo a chiamarla così, tanto che il giorno del funerale Elisabetta pose sulla bara una busta firmata proprio con quel soprannome. Qualcosa a cui era particolarmente legata e che la identificava, ricordandole chi era prima di votarsi alla ragion di Stato. Chiamando così la figlia, Harry le aveva tolto l'ultima cosa che sentiva davvero sua. Molte delle nipoti e pronipoti portano come secondo nome Elizabeth, in omaggio della sovrana, ma nessuno ha mai osato utilizzare quello a cui teneva di più.