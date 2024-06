Perché Camilla si è vestita di bianco per il D Day: la spilla-conchiglia è un omaggio a Elisabetta II

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il re Carlo III ha affrontato uno dei suoi primi viaggi fuori dalla Gran Bretagna dopo le cure a cui si è sottoposto per combattere il cancro: insieme alla moglie Camilla è volato a Ver-Sur-Mer, in Francia, dove ha incontrato Emmanuel e Brigitte Macron per per partecipare alla cerimonia commemorativa del D-Day, evento che celebra lo sbarco degli Alleati in Normandia avvenuto esattamente 80 anni fa. Il 6 giugno 1944 è un infatti una giornata passata alla storia, considerata il simbolo della sconfitta dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La regina, che da tempo lascia “parlare” i suoi look, ha fatto una scelta di stile tutt’altro che causale: ecco tutti i simboli nascosti nel completo bianco che ha sfoggiato in Francia.

Il significato simbolico del coat dress bianco

L’avevamo lasciata in rosa pastello alla cerimonia commemorativa del D-Day che si era tenuta in Gran Bretagna, ora ritroviamo Camilla in Francia con un luminosissimo look total white. Ha indossato un coat dress candido di Anna Valentine con gonna scampanata e dettagli metallici sul colletto, completando il tutto con degli accessori in tinta, dai guanti di pelle di Cornelia James alle pumps col tacco largo di Eliot Zed, fino ad arrivare al cappello in pieno stile british di Philip Treacy.

Camilla in Anna Valentine

Anche Brigitte Macron ha scelto il bianco per l’evento e la cosa lascia intendere che il colore, da sempre simbolo di innocenza e purezza, sia un omaggio a tutti coloro che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale, nella speranza che il loro sacrificio possa essere d'esempio per le nuove generazioni.

Camilla col cappello Philip Treacy

Qual è il valore della spilla a conchiglia

Nel look bianco di Camilla non sono mancati i gioielli preziosi, dal pendente con diamanti e topazi di Kiki McDonough al bracciale con i quadrifogli di Van Cleef & Arpels. A fare la differenza è stata la spilla, un altro monile che proviene direttamente dalla collezione reale. Si tratta di una conchiglia tempestata di pavè di diamanti con al centro un'unica perla bianca: risale al 1919, anno in cui venne donata alla regina Madre dalla sorella di Courtauld Thomsen, Winifred Hope Thomsen. Venne poi ereditata da Elisabetta II (che la indossò spessissimo in pubblico, dando prova del fatto che fosse una delle sue preferite), mentre ora è passata a Camilla. Qual è il suo valore stimato? Stando all'esperto di diamanti Steven Stone, varrebbe circa 30.000 sterline (oltre 35.000 euro).

Camilla con la spilla a conchiglia