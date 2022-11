Perché Achille Lauro canta bendato e vestito di rosso nel video di “Che Sarà” Achille Lauro è tornato con un brano intimo e malinconico “Che sarà”: i look sono stati scelti seguendo questo sentimento, con un chiaro intento simbolico.

"Chi è pronto ad affrontare davvero la vita?" Con queste parole inizia il video di Che Sarà, l'ultimo brano di Achille Lauro. Il cantante di Rolls Royce, famoso per i look spregiudicati e irriverenti, ha da poco lanciato una sua linea di make up genderless ed è tornato sulle scene il 25 novembre con una ballad romantica e malinconica. Per Achille Lauro i look sono una parte fondamentale della performance: anche nel nuovo video nessun dettaglio in fatto di stile è stato lasciato al caso.

I look di Achille Lauro nel video di "Che Sarà"

In linea con lo stile intimista della canzone Achille Lauro ha cambiato anche look: meno scintillìo, niente make up e un guardaroba essenziale. Nel nuovo video Lauro indossa solo due outfit, curati dal fidato sylist Nicolò Cerioni: un completo bianco con rever neri nelle scene in black&white e un doppiopetto rosso fuoco in quelle a colori. Il completo rosso, indossato con stivaletti coordinati e camicia senza collo, è firmato Gucci: Achille Lauro aveva stretto un vero e proprio sodalizio creativo con Alessandro Michele, ex stilista di Gucci, tanto da indossarne le spettacolari creazioni per due anni di fila sul palco di Sanremo.

Achille Lauro in Gucci (foto via Instagram)

Il significato della benda sugli occhi

La palette del nuovo video è assoluta: bianco, nero, rosso. La scelta del colore rosso per il completo sembra tutt'altro che casuale: il colore rappresenta il sangue, la passione e si inserisce nella riflessione in musica sul senso dell'esistenza. Non a caso, il rosso è il colore della vita e della condizione umana. Ancor più simbolica è la benda sugli occhi: nell'antichità a essere bendata era la dea fortuna, mentre nel linguaggio comune avere la benda sugli occhi significa non conoscere la verità, non avere tutte le informazioni necessarie.

Achille Lauro in Gucci (foto via Instagram)

La benda ha anche un significato metaforico: potrebbe essere stata aggiunta al look per rappresentare l'incoscienza, l'incertezza e la fatica di diventare adulti senza sapere cosa ci riserverà il futuro. Che sarà, appunto.