Achille Lauro firma una linea di make-up: “È per chi sceglie liberamente cos’è la bellezza” “Il make-up racconta ciò che siamo e ci aiuta a immaginare chi potremmo essere”: Achille Lauro lancia Maleducata, capsule collection di Mulac in limited editon.

A cura di Giusy Dente

Che cos'è la bellezza? Per Achille Lauro è innanzitutto libertà, ma anche consapevolezza, verità, orgoglio della propria identità, ribellione ai preconcetti e agli stereotipi. I valori dell'artista hanno trovato riscontro in quelli di un noto brand di make-up e skincare: la collaborazione con Mulac nasce proprio dalla volontà di comunicare un messaggio di inclusività e ribellione, lontano da ogni cliché. La nuova capsule collection sancisce la fine di vecchi stereotipi rigidi a favore di una bellezza fuori dagli schemi.

Achille Lauro lancia una linea di make-up

Achille Lauro è il volto della capsule Maleducata by Achille Lauro. Il cantante non è solo testimonial della linea, ma ha attivamente collaborato con Mulac alla sua realizzazione: ha dettagliatamente seguito, passo dopo passo, tutte le fasi: dalla scelta dei prodotti fino alla fase di produzione e lancio. La collezione è una limited edition e sarà disponibile dal 4 ottobre online e presso i rivenditori autorizzati. Si compone di una palette con 12 nuances, un mascara, 2 kajal occhi e un all over face gel, tutto vegan e cruelty free.

Achille Lauro e Cindy Sold, co–founder di Mulac

Con questa partnership l'artista e il brand hanno voluto proporre un concetto di bellezza nuovo, completamente svincolato dai canoni estetici e sociali. Il processo creativo è andato di pari passo alla condivisione e l'approfondimento di una serie di valori identitari imprescindibili per entrambi. Se da un lato c'è l'animo ribelle, fluido, provocatorio e audace del camaleontico Achille Lauro, dall'altro c'è l'anima disruptive e genderless di Mulac, che non ha avuto paura di sperimentare ancora e mettere in disordine le regole del make-up.

Il manifesto di Mulac #showyourart è proprio un invito a sperimentare, a esprimere la propria arte e la propria personalità senza paura del giudizio, ma dando risalto alla propria unicità, anche attraverso l’uso di cosmetici. Maleducata è il frutto della contaminazione di questi due mondi così affini e complementari. "È per chi sceglie liberamente cosa vuol dire bellezza" ha scritto Achille Lauro su Instagram.

Il messaggio di Achille Lauro

Nei colori e nelle texture di Maleducata c'è tanto del glam rock di Achille Lauro, nelle cui performance il make-up ha sempre avuto un ruolo centrale, sdoganando un tabù. Ma anche fuori dal palcoscenico, per l'artista ha sempre rappresentato una porta aperta su nuovi modi di essere tutti da esplorare. "Il make-up è espressione dell’io, è proiezione della propria identità. Posso essere uomo, mettermi il mascara, essere virile, essere chi sono, senza stereotipi, senza tabù. Il make-up racconta ciò che siamo e ci aiuta a immaginare chi potremmo essere. Amo il fatto che ogni persona possa scegliere liberamente cosa significa bellezza" ha affermato Achille Lauro.