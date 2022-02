Come si trucca Achille Lauro: dopo Sanremo 2022 sdogana il make-up maschile Achille Lauro è stato tra i grandi protagonisti della 72esima edizione del Festival di Sanremo con la sua “Domenica”. All’Ariston, oltre a portare le sue provocazioni sul palco, ha anche sdoganato il trucco maschile, dando prova di essere contro ogni tipo di tabù di genere.

A cura di Valeria Paglionico

Achille Lauro è stato uno dei grandi protagonisti della 72esima edizione del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con il brano Domenica. Sul palco dell'Ariston, accompagnato dalle coriste dell'Harlem Gospel Choir, ha dato vita a delle performance provocatorie e trasgressive, dando per l'ennesima volta prova di essere un artista libero, anti-convenzionale ed eclettico. Ha inscenato un battesimo in diretta a petto e piedi nudi, si è sbottonato i pantaloni durante la terza serata, è apparso in versione candida e angelica per chiedere scusa al genere femminile nella puntata dei duetti e per il gran finale ha bevuto un Martini durante l'esibizione. Il dettaglio a cui non ha rinunciato mai? Il make-up, sdoganano così il trucco maschile a Sanremo.

I make-up di Achille Lauro a Sanremo

Al di là delle camicie trasparenti, dei piedi nudi e dei gioielli preziosi a forma di serpente, a rendere iconiche le performance sanremesi di Achille Lauro sono stati i make-up, ormai diventati parte integrante del suo stile. Per esibirsi all'Ariston ha contornato gli occhi con una marcata linea di eye-liner total black, aggiungendo anche un tocco di ombretto nude sulle palpebre per rendere lo sguardo ancora più intenso. Chi ha firmato i beauty look? La Maison Gucci che, oltre a realizzare i suoi outfit, ha anche fornito allo staff di stylist e truccatori i prodotti di make-up della linea beauty.

Achille Lauro alle prese col make–up sanremese

Achille Lauro, l'icona libera e genderless del Festival

Al motto di "Le tratto bene se no si innamorano" Achille Lauro ha lanciato il video di Domenica, mostrandosi alle prese con il make-up, dall'applicazione dell'ombretto alla cura delle sopracciglia. Così facendo, è riuscito a sdoganare il trucco maschile a un evento come Sanremo, da sempre considerato il trionfo delle convenzioni e della formalità. Lauro, si sa, è il re delle provocazioni e non poteva che portare il suo tocco trasgressivo e ribelle anche al Festival, dove è diventato icona libera e genderless fin dalla prima apparizione sul palco. A "fargli compagnia" quest'anno, però, sono stati diversi artisti, dai Maneskin a Tananai, fino ad arrivare a Michele Bravi. Insomma, il make-up maschile a Sanremo non è più un tabù, è un dettaglio glamour capace di esaltare al massimo i look da palcoscenico.