Pedro Pascal placa l’ansia col contatto fisico (solo di belle donne): il meme virale “hot girl anxiety”

Pedro Pascal è l'attore del momento, oltre che il sex symbol del momento. Il pubblico ha avuto modo di apprezzarlo, di recente, in due produzioni cinematografiche di successo: ne Il Gladiatore 2 e ne I Fantastici 4. A settembre, poi, sarà poi sul grande schermo anche in coppia con Dakota Johnson in Material Love. Complici tutti questi progetti, di lui si è parlato moltissimo, è stato presente a innumerevoli eventi, ha rilasciato interviste e fatto servizi fotografici. In particolare sono diventate virali sui social le dichiarazioni rilasciate nel 2023, che riguardano il suo modo di gestire l'ansia in situazioni di forte stress come i red carpet e i tour stampa, che inevitabilmente accendono su di lui molteplici riflettori, che non sempre riesce ad affrontare serenamente. Per questo ha bisogno di supporto emotivo, ma anche fisico: il contatto con le sue partner gli è d'aiuto. Per qualcuno ne starebbe approfittando.

Come supera ansia e stress Pedro Pascal

Pedro Pascal nelle foto ha molto spesso la stessa posa: con la mano sul petto. È il suo modo di gestire lo stress che gli causano certe occasioni in cui si sente particolarmente oppresso e in difficoltà. È da quel punto del corpo che sente nascere l'ansia e quindi è lì che mette la mano per calmarsi, per riprendere a respirare, per sentirsi ancorato al momento che sta vivendo e non allontanarsene. L"attore ha ammesso che anche la presenza delle sue partner di set gli è molto d'aiuto per calmarsi: le cerca, cerca il contatto fisico con loro, perché questo lo fa sentire più al sicuro.

È un meccanismo di difesa di cui ha parlato apertamente, dimostrando di non voler apparire invincibile e forte a tutti i costi, ma di avere un buon rapporto con la parte di sé più fragile e di essere disposto a chiedere aiuto e farsi aiutare, anche davanti a tutti. Le dimostrazioni di affetto con le sue colleghe, però, per qualcuno sono inappropriate ed è stato criticato sui social per questo. Per esempio, non è piaciuto il modo in cui ha toccato Vanessa Kirby incinta durante il press tour di I Fantastici Quattro: Primi Passi. Per questo è nato il meme virale"hot girl anxiety" ossia "ansia da ragazza sexy".

In verità, quello che fa Pedro Pascal non è affatto infondato o privo di senso. Il contatto fisico con se stessi (la mano sul petto) o con un'altra persona è un modo molto potente per affrontare i disturbi d'ansia. Negli Stati Uniti interessano un adulto su cinque, secondo quanto riporta il DailyMail. Gli psicologi intervistati hanno spiegato che in quelle circostanze è del tutto naturale cercare un abbraccio o la mano di qualcuno da stringere: il corpo in questo modo rilascia degli ormoni che placano l'ansia e lo stress, generando benessere.

Si tratta in particolare di ossitocina rilasciata dall'ipotalamo, una parte del cervello che regola il controllo ormonale. L'ossitocina, quando viene prodotta, fa stare immediatamente bene e contrasta l'azione del cortisolo, chiamato non a caso "ormone dello stress". "Mi chiedo perché Pedro Pascal non sia mai in ansia quando è in compagnia dei suoi colleghi maschi" si chiede un utente su X ipotizzando una sorta di strategica "ansia sociale selettiva", che si palesa solo in presenza di belle donne.

Perché ci disturba il comportamento di Pedro Pascal

Non possiamo sapere quali siano le reali intenzioni dell'attore, ma a onore del vero i gesti affettuosi non sono mai mancati anche coi colleghi maschi, per esempio Ebon Moss-Bachrach e Joaquin Phoenix, con cui ha lavorato rispettivamente per I Fantastici Quattro e Il Gladiatore 2. Mettendo da parte le "diagnosi" che spettano a medici e psicologi, forse infastidisce o peggio lascia perplessi, il fatto che le donne possano sentirsi sicure quando un uomo si avvicina e ha nei loro confronti gesti del tutto disinteressati, fatti solo con tenerezza e affetto. Fa riflettere che generino scalpore, come se ci fossimo del tutto disabituati alla gentilezza e ci fosse posto solo per la malizia, la molestia e la sopraffazione. E ci siamo disabituati all'idea di vulnerabilità, al fatto che un uomo non abbia problemi a mostrarla in pubblico.

Un contatto fisico non richiesto è una violenza che fa sentire profondamente a disagio: è il corpo stesso a comunicare quella sensazione sgradevole che si prova nell'essere toccati quando non quel tocco non è consensuale, anche se si tratta solo di un abbraccio o una stretta di mano. Un'invasione mascherata da gentilezza è pur sempre un'invasione, ma la stessa Kirby ha detto di sentirsi protetta quando è con il collega e amico. "Lui soffre di ansia e lo dice apertamente. Ma il modo in cui ti tiene per mano o ti abbraccia chiede protezione, non trasmette ansia" ha detto al Comic-Con di San Diego del 2024.