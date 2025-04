Perché Pedro Pascal ha indossato la T-shirt virale “Protect the dolls”: il significato della frase

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Pedro Pascal

Una T-shirt a volte non è solo una T-shirt: non in questo caso. Pedro Pascal alla proiezione speciale londinese di "Thunderbolts" ha indossato un capo che non è passato inosservato e che sta spopolando: la maglietta, dietro una semplice frase, nasconde un significato ben più profondo.

La storia della T-shirt di Pedro Pascal

"Protect the dolls" scritto in nero su sfondo bianco: questa T-shirt è stata realizzata dallo stilista Conner Ives, che è stato anche il primo a indossarla. L'ha sfoggiata fieramente quando, al termine della sua sfilata, è uscito sulla passerella per i tradizionali saluti di rito. Da allora diverse celebrities l'hanno voluta nel proprio armadio: Addison Rae, Troye Sivan (l'aveva addosso al Coachella durante l'esibizione con Charli XCX) e ora anche Pedro Pascal. Tutti stanno contribuendo a renderla virale e non è un vezzo. La maglietta, infatti, nasconde un messaggio potente e vuole essere anche un concreto aiuto per le persone transgender. I ricavati dalla vendita, infatti, andranno a sostegno della comunità finanziando Trans Lifeline, un'organizzazione no-profit che mette a disposizione delle persone trans un numero verde da chiamare per chiedere aiuto, per segnalare situazioni di emergenza, per ricevere supporto. Ives ha già raccolto più di 252.600 dollari dalla vendita.

Pedro Pascal

Lo stilista fa spesso sfilare sulle sue passerelle modelli transgender e dolls ossia "bambole" è un modo affettuoso con cui ci si riferisce a loro nella comunità LGBTQIA+.

Lo stilista ha spiegato a Vogue perché ha così a cuore questa causa:

Quando penso alle sfide che le persone transgender negli Stati Uniti stanno affrontando in questo momento continuo a ricordarmi quanto fossi spaventato quando ero un ragazzino bianco gay di 12 anni in un sobborgo borghese di New York, figuriamoci essere una ragazza transgender nel cuore dell'America sotto un'amministrazione che sostanzialmente le dice che non esiste.

Pedro Pascal e Lux Pascal

Perché l'attore ha indossato la T-shirt virale

La sorella di Pedro Pascal ha fatto coming out come transgender nel febbraio 2021. Lux Pascal si è raccontata alla rivista spagnola Ya parlando per la prima volta della sua transizione, rivelando di aver cominciato il trattamento ormonale nel luglio precedente. Ha anche ammesso di aver ricevuto dal fratello un enorme sostegno dal momento del coming out. I due erano insieme sul red carpet de Il Gladiatore II, lo scorso novembre, film in cui l'attore ha vestito i panni del generale Acacio: fratello e sorella erano vestiti coordinati in total black. Anche Lux Pascal lavora nel mondo della recitazione, tra teatro, cinema e tv: ha recitato proprio accanto al fratello in Narcos. La maglietta "Protect the dolls" non è la prima dimostrazione dell'attore a supporto della comunità LGBTQIA+.