video suggerito

Pasqua sulla neve per Diletta Leotta: giornata in montagna con tutina fiammante e capelli vaporosi Niente mare o mete esotiche, per Pasqua Diletta Leotta è volata in montagna. Nelle ultime ore si è lasciata immortalare sullo sfondo del panorama innevato di St Moritz, distinguendosi per sensualità e glamour. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, 20 aprile 2025, si celebra Pasqua e sono moltissime le star che sembrano non avere alcuna intenzione di prendersi una pausa dai social, anzi, non perdono occasione per documentare tutti i dettagli di questa giornata speciale. Diletta Leotta non fa eccezione e sul suo profilo si è mostrata alle prese con una "insolita" vacanza di primavera. Per lei niente mare o spiagge paradisiache, complici degli impegni lavorativi, è volata a St Moritz, in Svizzera, lasciandosi immortalare sullo sfondo di un panorama innevato mentre si gode una passeggiata sugli sci: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

La primavera in alta quota di Diletta Leotta

L'avevamo lasciata negli stadi italiani tra completi di pelle e gonne a tubino, ora ritroviamo Diletta Leotta sulla neve per le vacanze di Pasqua. Sebbene solitamente abbia sempre amato il mare e le mete esotiche, adesso sembra aver cambiato registro. Ieri, accompagnata dal suo staff al completo, dal make-up artist allo stylist, ha realizzato uno shooting a tema montagna al motto di "Summer stars at altitude", ovvero "L'estate inizia in quota", a prova del fatto che ci si può godere la neve anche quando le temperature cominciano a diventare calde. Certo, non si esclude che sia rimasta a St Moritz solo per il servizio fotografico (e quindi forse tornerà a Milano per la Pasquetta), ma tanto le è bastato per influenzare le tendenze contemporanea.

Diletta Leotta con casco Carrera

Chi ha firmato la tutina rossa di Diletta Leotta

Cosa ha indossato Diletta Leotta per rendere la primavera sulla neve super glamour? Ha mixato fashion e sensualità con una jumpsuit rosso fuoco di Leyla Meggetto, un modello custom che le ha fasciato le forme, esaltando il décolleté con una zip tenuta sbottonata sul seno.

Leggi anche Quanto costa la gonna a tubino che Diletta Leotta ha indossato per la partita Roma-Juventus

Diletta Leotta in Leyla Meggetto

A completare il tutto non sono mancati gli stivali da sci e il casco (firmato Carrera), anche se a fare la differenza sono stati i capelli. La conduttrice ha rilanciato un trend anni '80, quello dei capelli iper vaporosi, enfatizzando l'effetto volume con una fascia nera portata poco sopra la fronte. Make-up semplice ma con zigomi abbronzati, manicure scura e fare da diva: Diletta non sarebbe potuta essere per bella per la sua Pasqua "alternativa".