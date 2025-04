Quanto costa la gonna a tubino che Diletta Leotta ha indossato per la partita Roma-Juventus

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta continua a essere uno dei volti più amati della tv italiana, famosa per la sua professionalità e per la sua bellezza mozzafiato. Impegnata regolarmente con Dazn, ieri sera ha seguito direttamente dallo stadio Olimpico della Capitale il match simbolo del weekend, quello che ha visto sfidarsi Roma e Juventus. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Dopo l'abito corto di pelle dal mood sbarazzino e audace della scorsa settimana, ecco chi l'ha vestita e quanto costa la lunga gonna a tubino con cui ha esaltato la silhouette a clessidra.

Chi ha firmato la gonna a tubino di Diletta Leotta

Ieri sera è andata in scena la partita di Serie A tra Roma e Juventus e Diletta Leotta l'ha seguita da bordo campo con Dazn. Come da tradizione, ha curato il suo look nei minimi dettagli, proponendo un completo super glamour per la primavera 2025. Seguita dal fidato stylist Nicolò Grossi, ha sfoggiato un outfit firmato Max Mara con camicia bianca classica portata sbottonata sul petto e una maxi gonna marrone. Si tratta di un modello a tubino che ha messo in risalto le forme: è in filato crêpe di viscosa stretch lavorato a costine, ha la vita alta e una silhouette aderentissima e fasciante. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 580 euro.

Diletta Leotta in Max Mara

Diletta Leotta con i gioielli a catena

A completare il look da stadio di Diletta Leotta non poteva mancare un ulteriore tocco prezioso e scintillante. Ha indossato una serie di gioielli di Tiffany&Co., dagli orecchini a catena al collier a doppio giro con degli charms originali.

Diletta Leotta con gioielli Tiffany&Co.

Pumps pitonate, giacca sportiva marrone e manicure bordeaux: la conduttrice è riuscita a mixare in modo impeccabile eleganza, glamour e sensualità, dando prova di essere un'indiscussa icona di stile contemporanea. In quante si ispireranno a lei nelle prossime giornate primaverili? La sua lunga gonna a tubino sembra essere destinata a diventare uno dei must di stagione.