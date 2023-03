Paris Fashion Week 2023, gli eventi di oggi: dove vedere la sfilata di Valentino domenica 5 marzo A Parigi proseguono le sfilate dedicate alle collezioni Donna Autunno/Inverno 2023-24: domenica 5 marzo è la giornata di Lanvin, di Valentino e di Balenciaga, che torna in passerella dopo lo scandalo delle campagne pubblicitarie shock.

A cura di Beatrice Manca

La Paris Fashion Week ci regala un weekend di grande moda: tra le sfilate Autunno/Inverno 2023-24 più attese c'è sicuramente quella di Valentino, che chiude la giornata di domenica 5 marzo. Lo stilista Pierpaolo Piccioli da anni infatti sceglie Parigi come teatro delle sue collezioni prêt-à-porter e Haute Couture: a gennaio la sfilata d'Alta Moda ha trasformato la passerella in un club. Ma non finisce qui, perché domenica è anche la giornata di Balenciaga, che torna a sfilare dopo le polemiche che lo hanno travolto. Per lo stilista Demna Gvasalia la posta in gioco è alta: riuscirà a riscattarsi dopo lo scandalo?

Le sfilate di domenica 5 marzo

10:00 Lanvin

11:30 Balenciaga

13:00 Ottolinger

14:00 Akris

15:00 Beautiful People

16:00 Palm Angels

17:00 Atlein

18:30 Pierre Cardin

20:00 Valentino Valentino Haute Couture Fall Winter 2022–23

Come vedere la sfilata di Valentino

Domenica 5 marzo, alle ore 20:00, verrà svelata la collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Valentino disegnata da Pierpaolo Piccioli. Lo show si terrà all'Hotel Salomon De Rothschild, a Parigi, e l'invito è riservato agli addetti ai lavori, come stampa e buyer, e a pochi fortunati ospiti della Maison. Ma anche chi resta al di qua delle Alpi potrà vederla senza muoversi da casa. Sul sito di Valentino infatti lo show verrà trasmesso integralmente in streaming, gratuitamente e in tempo reale. Qualche anticipazione? Il titolo della collezione è ‘Black Tie‘, uno dei codici più longevi dell'abbigliamento formale maschile. È lecito aspettarsi quindi smoking e abiti da sera, nel segno dell'eleganza Made in Italy. In prima fila potremmo rivedere Anne Hathaway, attrice e musa della Maison, ma anche Nicola Peltz, Brooklyn Beckham e Sam Smith. La più attesa? Sicuramente Zendaya, che sul red carpet dei SAG Awards ha sfilato con un abito personalizzato con 190 boccioli di rosa di Valentino.