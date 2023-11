Paola e Chiara conduttrici del Prima Festival 2024: l’annuncio è in nero tra pizzo e paillettes Paola e Chiara torneranno a Sanremo, ma stavolta come conduttrici del Prima Festival 2024. Look total black per dare l’annuncio.

A cura di Giusy Dente

Paola Iezzi, Amadeus, Chiara Iezzi

Con le selezioni dei Giovani si è ufficialmente aperto il countdown verso il Festival di Sanremo 2024. Sono stati ammessi 49 cantanti alla successiva fase di audizioni dal vivo, che porterà alla selezione dei tre che saliranno sul palco, per gareggiare nelle vesti di Big. Ora c'è grande fermento per i nomi di questi ultimi. Amadeus li annuncerà il 3 dicembre al Tg1. Intanto, sono stati resi noti i nomi dei conduttori di Prima Festival 2024, la striscia quotidiana che di tradizoione precede la kermesse canora. Al timone ci saranno Paola e Chiara Iezzi, Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Paola Iezzi in Dolce&Gabbana, Chiara Iezzi in Emporio Armani

Paola e Chiara tornano a Sanremo

Al Festival di Sanremo 2023 le sorelle Paola e Chiara si sono classificate 17esime, ma hanno sicuramente vinto su tanti altri fronti. La notizia del loro arrivo alla kermesse era stata accolta con grandissimo entusiasmo dai fan, che da tempo reclamavano un ritorno sulle scene musicali e che non avevano mai smesso di dimostrare loro stima e affetto.

Amadeus e il cast di Prima Festival 2024

Le hit del duo hanno fatto ballare gli anni Duemila, sono rimaste nei cuori di tutti e l'effetto nostalgia per le loro sonorità non è mai stato superato. Difatti le due non hanno deluso le aspettative, portando in gara un brano pop dance molto ritmato, che ha sancito l'attesissima reunion che tutti aspettavano da un decennio. Sanremo ha dato loro modo di tornare a esibirsi insieme ed è stato un successo. Ora le sorelle sono pronte a tornare alla gara canora, ma in una nuova veste.

Abito Dolce&Gabbana

Paola e Chiara in total black

A Sanremo Paola e Chiara ci hanno abituato a look coordinati da vere dive: paillettes, glitter e applicazioni scintillanti non sono mai mancati. Ma si sono divertite sul palco dell'Ariston ad alternare a questa estetica molto glamour, anche uno stile perfettamente da anni Duemila, per esempio con le canotte personalizzate. A curare i suoi look ci pensa il noto stylist Nick Cerioni.

Blazer Emporio Armani

Le sorelle sono fan degli outfit matchy matchy e non si sono smentite neppure per il grande annuncio. Nel dare la notizia della presenza a Sanremo 2024 come conduttrici, si sono vestite entrambe in total black. Abito lungo a sirena in pizzo e paillettes con effetto bustier per Paola: è di Dolce&Gabbana e costa 3950 euro. Giacca interamente rivestita di paillettes a goccia con revers in satin per Chiara: è firmata Emporio Armani e costa 690 euro. In nero anche Amadeus, con l'immancabile lupetto abbinato alla giacca, uno dei suoi abbinamenti must. Con cosa stupiranno i fan nelle vesti di conduttrici Paola e Chiara?