Paola e Chiara a Sanremo coperte di stelle preziose: quanto valgono i gioielli della quarta serata Nella quarta serata di Sanremo 2023, quella delle cover, Paola e Chiara hanno indossato scintillanti e preziosi gioielli a forma di stelle.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

Paola e Chiara si stanno dimostrando grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023: i fan aspettavano questa reunion da tempo e rivedere le due sorelle sul palco dell'Ariston è un vero e proprio salto indietro nel tempo. Proprio alla kermesse canora è cominciata la loro carriera, che le ha rese due icone anni Novanta e Duemila. Poi hanno preso strade diverse, ma ora sono di nuovo insieme nel nome della musica. Sul palco dell'Ariston hanno portato un brano tutto da ballare, dando alle loro esibizioni dei tocchi di luce preziosi sia attraverso l'abbigliamento che gli accessori: un tripudio di paillettes, cristalli, diamanti. Due vere stelle.

Paola e Chiara brillano sul palco dell'Ariston

Nella prima serata della kermesse, le sorelle Iezzi hanno debuttato vestite coordinate in abiti di paillettes con maxi cinture in vita e scintillanti "maschere" di glitter sul viso: un make-up luminosissimo, per un effetto sparkling da vere dive. I brillantini, infatti, erano strategicamente posizionati su guance, fronte e occhi. Poi è stata la volta dei vestiti neri trasparenti: un trionfo di pizzo, per un risultato davvero sensuale.

In entrambi i casi Paola e Chiara si sono affidate a Dolce&Gabbana, che ha firmato anche il look della serata delle cover. Per l'esibizione con Merk & Kremont, sulle note dei loro grandi successi, hanno portato tutti indietro nel tempo, con le canotte personalizzate in stile anni Duemila abbinati a pantaloni ricoperti di cristalli. A impreziosire ulteriormente l'outfit, c'erano le creazioni firmate Swarovski, il brand che le sta accompagnando nell'avventura sanremese.

Quanto valgono i gioielli di Paola e Chiara

Nella quarta serata di Sanremo, quella dedicata a cover e duetti, Paola e Chiara sono state "stellari". Si sono esibite sulle note dei loro grandi successi, facendo ballare tutto il pubblico in sala e i telespettatori a casa. Anche stavolta, hanno puntato su un effetto sparkling d'impatto, con preziosi gioielli tutti a forma di stella. Le sorelle hanno scelto le creazioni firmate Swarovski.

Il choker principesco è caratterizzato da un mix di cristalli trasparenti e pietre incastonate in una sofisticata montatura placcata rodio, con una pietra "danzante" per conferire movimento. È stato realizzato dalla Direttrice Creativa Giovanna Engelbert per la Collection II e costa, sul sito ufficiale del brand, 450 euro. Il choker era abbinato a gioielli appartenenti alla stella linea.

Bracciale, orecchini e anello, infatti, fanno tutti parte della famiglia stella. Costano rispettivamente 350 euro, 450 euro e 400 euro. Il valore totale dei gioielli delle sorell, dunque, corrisponde a 1650 euro.