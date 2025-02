video suggerito

Olly da piccolo: com'era il vincitore di Sanremo prima del successo Olly ha vinto Sanremo 2025 e sul palco ha spopolato col suo stile "finto trasandato" fatto di canotte della salute e maglioncini, ma com'era da bambino? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Olly è il cantante che si è aggiudicato il primo posto al Festival di Sanremo 2025: con la sua Balorda nostalgia è riuscito a sbaragliare la concorrenza, superando sia la "rivelazione" Lucio Corsi che i favoriti Achille Lauro e Giorgia. Ora, sebbene la sua partecipazione all'Eurovision sia ancora in forse, si sta godendo il successo tra ospitate in tv e annunci di concerti esclusivi. Sui social guadagna ogni giorno sempre più followers e sono moltissimi coloro che vogliono conoscere ogni dettaglio su di lui, dal motivo per cui si lascia fotografare sempre sul water al significato simbolico della collana sanremese. In quanti hanno visto le sue foto da piccolo? Ecco com'era prima del successo.

Le foto di Olly da bambino

Federico Olivieri, alias Olly, ha solo 23 anni ma, nonostante ciò, è già cambiato molto dagli esordi a oggi. Avendo debuttato nella musica da giovanissimo, è letteralmente cresciuto sul palco, apparendo decisamente più maturo durante la recente esperienza sanremese.

Olly da bambino

Com'era da bambino, quando non avrebbe mai immaginato di diventare una star della musica italiana? Sui social ha soddisfatto le curiosità dei fan postando spesso foto dell'infanzia. Sguardo vispo, fila laterale da damerino e look super trendy con camicia a quadretti: negli scatti del passato il cantante è dolcissimo e, a quanto pare, vantava già la simpatia che ancora oggi lo contraddistingue.

Olly da bambino

Olly da rugbista a Sanremo

Spulciando il profilo social di Olly si trovano anche le foto dell'adolescenza quando era una promessa del rugby: faceva parte del Cus Genova e riuscì anche a trionfare nel campionato Under 16.

Olly in versione rugbista

Di anni ne sono passati da allora ma Federico ricorda ancora con piacere quel periodo della sua vita. Lo sport è riuscito a formarlo, facendolo diventare la persona che è oggi.

Olly da adolescente

Mentre era sul campo di rugby da ragazzino avrà mai pensato che di lì a poco avrebbe abbandonato tutto per darsi alla musica? L'unica cosa certa è che sembra aver fatto la scelta giusta che gli ha letteralmente stravolto la vita.