Nobili si diventa: come comprare e quanto costa un titolo aristocratico

Essere nobili è stato il sogno un po' di tutti. Complici cartoni, film e serie tv che hanno contribuito a costruire una aura di magia attorno a queste figure le cui vite sono scandite da eleganti pranzi, grandi gala, battute di caccia e salotti letterari. Una fortuna che spetta a pochi, a nessuno in Italia, che dal 1945 è diventata una repubblica, destituendo il re e, di conseguenza tutta l'aristocrazia. Ma le monarchie, con tutti i loro intrighi di palazzo, non sono molto distanti da noi e basta girare per l'Europa per imbattersi in questa forma di governo datata e ormai solo simbolica. Talmente simbolica che in Scozia, uno dei souvenir che si possono acquistare, per sé o per gli altri, è proprio un pezzo di terra, così piccolo da non dover nemmeno essere dichiarato al commercialista, ma che porta con sé l'ambito titolo di Lord o Lady.

Come acquistare un titolo nobiliare

Su internet ormai si può comprare davvero tutto, anche l'aristocrazia. Per assumere il titolo di Laird ossia di Signore, declinato in Lord e Lady, basta acquistare un appezzamento nelle Highlands, che può andare da 1 a 90 metri quadrati con "privilegi" diversi a seconda del pacchetto d'acquisto. L'opzione da 0,3 metri quadrati costa 10 sterline (11,53 euro) e comprende il rilascio del titolo oltre alla possibilità di scaricare il certificato immediatamente, mentre con quelle successive verrà stampato con lamina dorata e spedito a casa in una lussuosa confezione regalo. Il pacchetto da 1,5 metri quadrati costa 75 sterline (86,5 euro), mentre l'opzione da 3 metri quadrati ha un valore di 150 sterline (173 euro) e offre in aggiunta un sottobicchiere, un segnalibro e una mappa dove viene localizzato il terreno. Infine, la versione da 30,5 metri quadrati costa 310 sterline (357,5 euro) e comprende anche un biglietto per una visita guidata, il tutto raccolto in una sofisticata confezione regalo. Titolo e terreno sono ereditabili e trasmessi alle future generazioni, ma non è possibile costruirci, la destinazione d'uso dell'appezzamento di terra rimane vincolata alla riserva naturale.

Il fine benefico della vendita di titoli

Questo titolo ha anche un valore simbolico. Oltre a diventare Lord o Lady, il prossimo nobile scozzese contribuirà alla salvaguardia della riserva naturale. La vendita di appezzamenti souvenir, infatti, non è una novità, è stata introdotta nel 1979, ma dal 2006 i ricavi vengono utilizzati per tutelare flora e fauna del luogo. Da allora oltre 200mila persone sono diventati nobili e l'azienda Highland Titles ora gestisce più di 300 ettari negli altopiani scozzesi e la riserva naturale di Duror, vicino a Glencoe, è una delle riserve naturali più famose della nazione.