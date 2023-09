Nina Rima a Venezia 2023: lo spacco sulla gamba rivela la protesi, simbolo della sua forza Nina Rima ha sfilato al Festival del Cinema di Venezia: contro le paranoie e i limiti che a volte siamo noi stessi a imporci. Lei li ha sfidati e superati.

A cura di Giusy Dente

Nina Rima a Venezia 2023

Nina Rima ha realizzato un sogno che custodiva nel cassetto sin da quando era bambina: ha calcato il red carpet di uno degli eventi più importanti del panorama cinematografico internazionale. L'influencer è stata ospite del Festival del Cinema di Venezia, kermesse giunta quest'anno alla sua 80esima edizione. Nella quinta giornata ha partecipato alla premiere del film The Killer e ha sfilato sul tappeto rosso con la protesi in vista, il simbolo della sua forza sconfinata più che della sua disabilità.

Chi è Nina Rima

A Nina Rima è stata amputata una gamba dopo un incidente stradale, quando aveva appena 19 anni. All'epoca coltivava il sogno di fare la modella, aveva anche iniziato a collaborare con un'agenzia. Lo schianto sembrava destinato a sconvolgere del tutto i suoi piani: sembrava impossibile che potesse esserci posto per lei nel mondo dello spettacolo, con una sola gamba. Ma l'influencer non caparbietà non ha mai smesso di credere in sé stessa, cercando di gettarsi il peggio alle spalle e di guardare al futuro con ottimismo.

Nina Rima in Flavia Mardi

Lo schianto in scooter l'ha messa a dura prova, ma è riuscita a non soccombere a questa tragedia, realizzando il sogno di lavorare nel settore fashion. Nel 2018 ha partecipato al concorso per diventare Miss Italia Lombardia 2018 e sui social è ormai seguitissima. Lei si autodefinisce "modella bionica": giorno dopo giorno cerca di essere un esempio per chi vive momenti traumatici, per chi ha difficoltà ad accettarsi. Lei sa cosa significa doversi fare forza quando tutto intorno è buio. Un anno fa l'influencer è anche diventata mamma.

Nina Rima con gioielli Salvini

Nina Rima porta la protesi sul red carpet di Venezia

Sul red carpet di Venezia, Nina Rima ha sfilato con la protesi in bella vista, coronando un sogno di vecchia data. Su Instagram ha scritto:

Più crescevo più sembrava irraggiungibile. Spesso da adulti ci facciamo assalire da mille paranoie fasciandoci la testa e ponendoci limiti che da piccoli neanche conosciamo. Sono tornata un po' bambina, mi sono tolta di dosso tutte quelle etichette e paure di cui vivo ultimamente e mi sono lasciata trasportare dalla magia del Festival del Cinema. Con l'aiuto di una famiglia meravigliosa che mi accompagna ormai da un anno e non smette mai di stupirmi e prendersi cura di me e del mio look.

Nina Rima al Festival del Cinema di Venezia

La modella ha indossato un abito strapless con scollatura a cuore, tempestato di paillettes e con maxi spacco, completando l'outfit con gioielli Salvini e un paio di sandali argentati. Anche lei ha seguito il dark mood che sta spopolando alla kermesse, dove in tantissimi hanno scelto l'intramontabile eleganza del nero. La presenza di Nina Rima in passerella ha ricordato quanto a volte certi limiti siano solo nella nostra testa: lei quei limiti li ha sfidati e ha vinto.