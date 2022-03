La ‘modella bionica’ Nina Rima è diventata mamma, è nata la prima figlia Ella Noa Nina Rima la modella e influencer ‘bionica’ è diventata mamma, ieri sera ha partorito la sua Ella Noa. Gli scatti dolcissimi e le parole dopo il parto.

A cura di Gaia Martino

Ad ottobre 2021 annunciava la sua prima gravidanza, Nina Rima è diventata finalmente mamma realizzando il suo grande sogno. La modella ‘bionica' che a 19 anni ha fatto un incidente che le ha fatto perdere una gamba, con un post su Instagram questa mattina ha annunciato di aver partorito ieri sera, alle 21.30, la sua primogenita Ella Noa Nolfo.

L'annuncio della nascita

Poche ore fa Nina Rima ha aggiornato il suo profilo Instagram con una serie di fotografie scattate durante e dopo il parto. Insieme al suo compagno Giuseppe Elio Nolfo che la bacia sulla guancia, stringe a sé la piccola Ella Noa.

Qualcuno non ha proprio voluto aspettare… neanche il tempo di mettere piede in clinica e iniziare il primo tracciato che eravamo in sala parto. Almeno hai aspettato che fossimo in clinica, brava amore mio. Così il 20.3.22 alle 21.30 come un fulmine siamo diventati mamma e papà, tutto questo non si può spiegare ma porta il tuo nome Ella Noa Nolfo! Questa prima notte è stata bravissima, non potevo desiderare bambina più bella … ora pensiamo a goderci gli attimi più intensi della nostra vita e rimetterci in forze.

La storia di Nina Rima

Nina Rima è una modella e influencer che all'età di 19 anni ha avuto un terribile incidente in scooter che le ha fatto perdere una gamba. "Non me ne sono accorta subito. Sono caduta dallo scooter, sono rotolata per 50 metri poi l’ho capito dopo, quando ho visto il piede com’era. Lì per lì non sono neanche svenuta, nonostante il dolore, forse per l’adrenalina, non so… Mi sono però detta che dovevo rimanere sveglia altrimenti non mi sarei più risvegliata, e così è stato". La sua protesi oggi è il suo simbolo di forza: "Ho imparato a stare in equilibrio su una gamba sola perché nella vita non possiamo sempre atterrare su entrambi i piedi" c'è scritto nella didascalia del suo profilo Instagram. La carriera social di Nina è iniziata quando Chiara Ferragni ha postato su Instagram una foto con lei, per supportarla. Dal 2020 è fidanzata con Giuseppe Elio Nolfo, oggi diventato papà di sua figlia.