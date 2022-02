Nicole Kidman in copertina con l’ombelico scoperto: a 54 anni segue il trend della vita bassa Nicole Kidman ha raggiunto un nuovo traguardo: è la protagonista della nuova copertina di Vanity Fair. Per l’occasione ha posato in una versione super trendy, ovvero con il completino griffato che sta facendo impazzire le star: a 54 anni ha osato con la vita bassa mettendo in mostra l’ombelico.

A cura di Valeria Paglionico

Nicole Kidman ha raggiunto i 54 anni e continua a essere una delle star hollywoodiane più amate al mondo. Nonostante l'avanzare dell'età non ha perso il fascino irresistibile e la bellezza eterea che da sempre la contraddistinguono e nelle ultime ore ne ha data l'ennesima prova. Ha posato per la nuova copertina di Vanity Fair e per l'occasione ha sfoggiato un completino amatissimo dalle rappresentanti della generazione Z. Gambe in mostra, ombelico scoperto, micro top scollato: l'attrice è regina di splendore e sensualità e non ha assolutamente nulla da invidiare alle colleghe più giovani.

Nicole Kidman in minigonna e crop top

Vanity Fair ha rilasciato la sua nuova copertina, mostrando Nicole Kidman in una versione inedita. Niente abiti da sera e look da dea, l'attrice ha indossato un completino trendy firmato Miu Miu con micro gonna a pieghe a vita bassissima e crop top abbinato, lasciando così gli addominali scolpiti in vista. Per completare il tutto ha scelto un paio mocassini portati con i calzettoni in tinta e ha lasciato cadere sulle spalle i capelli lunghi e ondulati. In quanti direbbero che ha 54 anni? I fan sono rimasti senza parole di fronte la foto cover ma non sono mancati le solite critiche degli haters, che hanno accusato la diva di aver esagerato con Photoshop.

Il completo di Nicole Kidman è il più amato dalle star

Solo qualche mese fa il completino indossato da Nicole Kidman aveva fatto la sua prima apparizione sulla passerella di Miu Miu, oggi la "gonna cintura" a vita bassissima in pieno stile anni 2000 ha conquistato le star. A sancire il ritorno dell'ombelico in mostra è stata Chiara Ferragni, che alle sfilate di New York ha sfidato il freddo con crop top e mini a pieghe. Dopo di lei sono state diverse le star che hanno replicato il look della nota Maison, da Veronica Ferraro ad Hailey Bieber, fino ad arrivare a Saweetie e ad Hunter Schafer. La Kidman è solo l'ultima a essersi aggiunta alla lista e con la sua scelta di stile ha sdoganato la vita bassissima tra le over 50, dando prova che si tratta di un trend senza età. In quante avranno il coraggio di prendere ispirazione da lei?