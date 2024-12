video suggerito

Nicole Kidman come una dea dei fiori sul red carpet: indossa una cascata di petali rosa L’attrice ha rubato la scena alla première di Babygirl, il suo ultimo film, con un abito di fiori realizzato appositamente per lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicole Kidman

Occhi tutti puntati su Nicole Kidman: l'attrice ha catalizzato l'attenzione sfilando sul pink carpet del DGA Theater a Los Angeles, che ha ospitato la premiere di Babygirl, il suo ultimo film. È un ruolo intenso: interpreta una donna in carriera che si infatua del suo giovane stagista, con cui intrattiene una relazione clandestina sessuale che mette a rischio la sua carriera e la sua famiglia. Uscirà il 30 gennaio 2025. L'interpretazione le è valsa la Coppa Volpi per la Migliore interpretazione femminile e la candidatura ai Golden Globe 2025 per la Migliore attrice in un film drammatico.

Nicole Kidman vestita di fiori

L'attrice ha esaltato la sua bellezza eterea con qualcosa di elegantissimo, scelto dallo stylist Jason Bolden. L'abito strapless con lungo strascico è stato creato appositamente per lei da Balenciaga: è caratterizzato da delicati decori floreali tridimensionali color pastello su tutta la superficie e una cintura nera annodata a fiocco in vita. È un look raffinato che contrasta con il ruolo interpretato nel film, un thriller erotico in cui interpreta invece una donna di potere audace che sembra avere tutto, ma che invece non è poi così sicura di sé e ha paura dei propri impulsi più segreti.

Nicole Kidman in Balenciaga custom

L'attrice è ambassador di Balenciaga e ha fatto anche da testimonial per la campagna pubblicitaria della borsa Le City Bag, firmata dal fotografo Mario Sorrenti. Ha indossato spesso le creazioni della Maison nelle occasioni speciali e per le serate di gala, per esempio al Met Gala 2024. Ma si è affidata alla Maison anche durante la Paris Fashion Week di settembre 2024 e per ritirare l'AFI Life Achievement Award dell'American Film Institute (un premio alla carriera).

Leggi anche Perché Nicole Kidman ha aggiunto all'ultimo momento una giacca non prevista nel look

Nicole Kidman

Parlando con The Hollywood Reporter ha spiegato di aver accettato il ruolo in Babygirl con piacere: "Molte volte le donne vengono scartate a un certo punto della loro carriera, non vengono considerate dal punto di vista sessuale. Quindi è stato davvero bello essere viste in questo modo. Ci sono molte donne che dicono: ho fatto questo, ho dei figli, ho questo marito, ma cosa voglio veramente? Chi sono e quali sono i miei desideri? Penso che questo film sia molto liberatorio".