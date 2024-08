video suggerito

Nicole Kidman incanta alla Mostra del Cinema di Venezia: il bustier nude è un'opera d'arte Nicole Kidman è la protagonista di "Babygirl" uno dei film più attesi della Mostra del Cinema di Venezia 81: per il red carpet prima della proiezione ha stupito tutto con un abito d'Alta Moda meraviglioso.

A cura di Arianna Colzi

Nicole Kidman

Era una delle dive più attese e Nicole Kidman ha mostrato cosa vuol dire essere una diva di Hollywood. L'attrice premio Oscar è alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare Babygirl, thriller erotico in cui interpreta il ruolo di una manager che intraprende una storia d'amore turbolenta con uno stagista (Harris Dickinson). La Kidman ha dichiarato che il film è stata una sfida che ha scelto di accettare soltanto perché la regista era una donna, l'olandese Halina Reijn, e perché le dava la possibilità di affrontare le diverse sfaccettature del desiderio femminile. Il look scultureo che ha scelto per il red carpet è stato perfettamente all'altezza del film che veniva proiettato.

L'abito scultoreo di Nicole Kidman al Festival di Venezia

Nicole Kidman è da sempre abituata ai grandi tappeti rossi internazionali. Anche a Venezia 81 non delude le aspettative sfoggiando un vestito clessidra firmato Schiaparelli Couture della Collezione Autunno/Inverno 2024-25. In realtà si tratta di un look composto da due parti: una lunga gonna nera in seta a matita e un bustier di tulle nude tempestato di paillettes nere e con una cascata di frange luminosissime sul finale. Il bustier, che copriva il décolléte con una struttura quasi geometrica, sembrava ricalcare le silhouette anni 50, strette in vita ad accentuare i fianchi, seguendo il celebre New Look ideato da Christian Dior.

Nicole Kidman in Schiaparelli Haute Couture

Questo abito è un tributo del Direttore Creativo Daniel Roseberry a quell'epoca fatta di corsetti strettissime e gonne lunghe e drittissime: l'effetto che crea agli occhi dello spettatore è incredibile perché sembra che il bustier "sfumi" con le sue frange verso il nero lucidissimo della gonna. La parte superiore, poi, riprende il biondo dei capelli di Nicole Kidman dando vita quasi a due mondi distinti, uno più chiaro e uno sui toni più scuri, proprio come la trama di Babygirl.

Nicole Kidman sul red carpet di Venezia 81