Nicole Kidman conserva tutti i look da red carpet: qual è il suo vestito preferito Nicole Kidman ha sfilato su centinaia di red carpet con abiti bellissimi. Alcuni le sono rimasti particolarmente nel cuore. Li conserva tutti per le figlie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Nicole Kidman

Pochi giorni fa abbiamo visto Nicole Kidman sfilare come un angelo sul red carpet dei Golden Globes 2025. L'attrice ha preso parte all'evento con un look elegantissimo, una creazione total silver di Balenciaga Couture con la schiena nuda. È uno dei suoi outfit più riusciti. In oltre 30 anni di carriera ha recitato in produzioni importanti, vinto premi, partecipato a serate di gala prestigiose, sempre con mise impeccabili. Centinaia, i red carpet calcati. Alcuni outfit le sono rimaste particolarmente nel cuore.

I look da red carpet preferiti di Nicole Kidman

L'attrice è stata intervistata da WMagazine in vista dell'uscita di Baby Girl, in cui interpreta una donna sposata che vive un'intensa e passionale (oltre che pericolosa) relazione extra coniugale con un tirocinante molto più giovane. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 30 gennaio 2025. Per Nicole Kidman questo film si aggiunge a un elenco sconfinato di titoli: ha cominciato la carriera negli anni Ottanta, anche se la svolta c'è stata con Billy Bathgate – A scuola di gangster (1991) che le è valso la prima nomination ai Golden Globes.

Nicole Kidman in Dior (1997)

In questi decenni si è imposta agli eventi col suo modo di vestire raffinato, chic: una bellezza eterea e glaciale messa in risalto sapientemente con scelte di stile sempre perfette. Non sbaglia mai un colpo e i fan la amano moltissimo anche per questo. Eppure, non sono mancate le critiche, anche da parte delle persone care! Nell'intervista ha ammesso: "Mia mamma pensava che avessi scelto molti brutti look da red carpet". Lei tra le scelte discutibili ha ricordato un episodio in particolare: "Ricordo di aver indossato un copricapo una volta ai Golden Globes. Non so proprio cosa stessi facendo".

Nicole Kidman in Dior (2000)

Sui look più riusciti non ha dubbi invece. Sono due quelli che porta nel cuore a distanza di anni: "Probabilmente l'abito giallo chartreuse Dior di Galliano per gli Oscar del 1997. Ma adoro anche l'abito dorato di Galliano per gli Oscar del 2000, di cui nessuno parla". Il suo stile nel tempo è cambiato e non ama solo le creazioni eleganti: "Ho anche un debole per cravatta e abito maschile. Il mio modo naturale di vestire sarebbe molto più pantaloni, cravatta, abito e giacca". Insomma, è una fan dei look mannish d'ispirazione maschile.

Nicole Kidman in Balenciaga Couture (2024)

L'attrice infine ha raccontato: "Ho conservato tutti gli abiti da red carpet per le mie figlie. Li ho tutti inscatolati in modo meraviglioso. Sono pezzi da museo. Mi saccheggiano il guardaroba in continuazione".