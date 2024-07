video suggerito

Nicole Kidman in total white, red carpet di coppia con la figlia Sunday Rose (che è la sua sosia) Nicole Kidman ha partecipato a una serata di gala assieme alla figlia sedicenne Sunday Rose: è rarissimo vederle insieme su un red carpet. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Nicole Kidman

Red carpet di coppia per Nicole Kidman, che lunedì sera ha preso parte a una serata di gala assieme a sua figlia. La sedicenne è solitamente poco presente sotto i riflettori, difatti è raro vederle insieme in occasione di eventi mondani. Sunday Rose, classe 2008, è la prima figlia nata durante il matrimonio dell'attrice con il cantante country Keith Urban. La coppia ha anche un ‘altra figlia, Faith Margaret, nata tramite madre surrogata il 28 dicembre 2010. Con l'ex marito Tom Cruise, invece, ha avuto i figli Connor (29 anni ) e Isabella (32 anni). Da sempre, Nicole Kidman è molto riservata in merito al rapporto coi figli.

Il look madre-figlia

Nicole Kidman è volata a Parigi assieme alla famiglia. L'attrice è stata avvistata tra il pubblico che faceva il tifo per la skater australiana quattordicenne Chloe Covell. Con lei anche il marito Keith Urban e le loro due figlie, la sedicenne Sunday Rose e la tredicenne Faith Margaret. Con la maggiore, l'attrice ha preso parte anche a una serata di gala. Erano tra gli ospiti di OMEGA, storico cronometrista ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Proprio in nome di questa longeva collaborazione di vecchia data (rinnovata anche per l'edizione dei Giochi in corso), il brand ha festeggiato l'apertura della lussuosa OMEGA House Paris 2024. Hanno partecipato diverse celebrity, volti noti amici del brand tra cui anche Cindy Crawford con sua figlia Kaia Gerber.

Nicole Kidman in Valentino

Red carpet madre-figlia anche per Nicole Kidman e Sunday Rose, che è molto raro vedere insieme davanti ai flash dei fotografi. Look total white per l'attrice: un coordinato di Valentino composto da crop top e gonna a ruota con slingback coordinate. Pancia scoperta anche per la sedicenne, con un due pezzi coordinato: gilet e pantaloni palazzo grigi, con sandali in argento. Lunghi capelli biondi sciolti per entrambe: impossibile non notare la somiglianza.

