Naomi Campbell porta in copertina la cultura africana: “Per me non è solo moda, credo nel continente” Naomi Campbell è la star della cover di novembre Vogue Arabia: sulla copertina indossa il look di uno stilista africano. La modella sostiene i giovani talenti del continente.

A cura di Giusy Dente

Ph. Sam Rawadi

Naomi Campbell è la protagonista assoluta del numero di novembre di Vogue Arabia, fotografata per la copertina del magazine da Sam Rawadi. La modella è molto attiva nel campo sociale, sostiene diversi progetti benefici: è portavoce della campagna Diversity Coalition che denuncia la discriminazione del fashion system nei confronti delle modelle nere, è stata in prima fila per aiutare i sopravvissuti all'uragano Katrina del 2005, lotta contro la povertà in Africa. È lei la fondatrice di Fashion For Relief, evento che dal 2005 raccoglie fondi destinati a cause umanitarie globali. L'ultima iniziativa lanciata si chiama Emerge: si propone di sostenere l'istruzione di giovani talenti creativi e imprenditoriali su cui investire, con particolare attenzione al fronte africano. Di questo progetto e molto altro, maternità compresa, Naomi Campbell ha parlato con Vogue Arabia.

Naomi Campbell alla Paris Fashion Week in passerella per Messika, 2022

Naomi in copertina

Per la copertina del numero di novembre di Vogue Arabia, Naomi Campbell indossa un full look di El Tayeb Nation. È il brand di Abdel Gader El Tayeb Al Sadig, già vincitore del Franca Sozzani Debut Talent Award nel 2021. Lo stilista nato in Francia da genitori sudanesi, realizza capi in cui la parola chiave è contaminazione: la sua moda è ibrida, è il punto di incontro dei due mondi a cui appartiene e che sente entrambi suoi. Da un lato c'è la tradizione artigiana arabo-africana, dall'altro i canoni della moda occidentale contemporanea.

Naomi Campbell al Fashion Trust Arabia Prize Gala, 2021

Indossare le sue creazioni è stato da parte della modella un gesto fortemente simbolico. Nell'intervista, infatti, ha parlato proprio di quanto il continente africano sia oggi sotto la lente d'ingrandimento del fashion system: "Ora tutti guardano all'Africa per la prossima rivoluzione, ma ho visitato e lavorato nel continente dal 1993. Per me non è una moda. Ho sempre creduto nel continente" ha detto la supermodella. Con il progetto Emerge intende proprio puntare sui talenti del futuro, dando loro gli strumenti per emergere.

Naomi Campbell a Cannes, 2022

La sua presenza in copertina si accompagna alla scelta di affidare la direzione creativa del numero di novembre a Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani, l'emira dell’arte contemporanea. In qualità di mecenate promuove l'arte e la cultura in Qatar. Nella lettera di presentazione ai lettori ha scritto: "Sebbene io sia grata per l'opportunità di mettere in evidenza molti di questi sviluppi entusiasmanti e cambiamenti culturali regionali nelle pagine seguenti, non è stato un compito facile e avrei potuto riempire tanti altri volumi con il Qatar e il talento della regione. Tuttavia, spero che le storie e le persone selezionate qui, che ci stanno aprendo la strada per comprendere veramente il potere della cultura, vi ispirino tanto quanto hanno ispirato me".