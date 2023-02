Naomi Campbell e l’omaggio ‘alieno’ a Paco Rabanne: le star ricordano lo stilista scomparso La moda piange la morte di Paco Rabanne. Da Naomi Campbell a Carla Bruni, fino a Elle Fanning, i messaggi e i tributi delle star.

A cura di Beatrice Manca

Naomi Campbell foto via Instagram @naomi

La notizia della morte dello stilista Paco Rabanne ha sconvolto il mondo della moda: il visionario stilista che ha definito la Space Age anni Sessanta con i suoi abiti iconici in plastica e metallo si è spento il 3 febbraio all'età di 88 anni. Nel corso degli anni le sue creazioni sono state indossate da icone leggendarie del calibro di Brigitte Bardot, Jane Birkin o Françoise Hardy e, più tardi, da Rihanna, Elle Fanning e perfino dalla Carrie Bradshaw di Sex and the City (Sarah Jessica Parker). Da Naomi Campbell a Carla Bruni, fino a Valentina Ferragni, le star oggi ricordano lo stilista scomparso con rispetto e commozione.

Naomi Campbell: "Un onore indossare i tuoi abiti"

La top model Naomi Campbell ha più volte indossato le creazioni firmate Paco Rabanne: per ricordare lo stilista ha pubblicato uno scatto in cui è irriconoscibile, in versione aliena, completamente ricoperta di vernice argentata mentre indossa un bikini metallico del brand. Tra i vari scatti si vede anche una famosa copertina di Vogue e un editoriale in cui indossa abiti lunghi fatti di cristalli, pelle e paillettes. "Monsieur Rabanne – ha scritto nella didascalia – è stato un onore indossare i tuoi abiti, grazie per aver lasciato un'eredità d'avanguardia e di essere stato un vero visionario. Riposa in pace".

naomi campbell in Paco Rabanne

Le star ricordano Paco Rabanne

Naomi Campbell non è stata la sola: la collega Carla Bruni ha condiviso nelle storie un personale tributo, ricordando le sfilate per Paco Rabanne. Anche Elle Fanning, la nuova testimonial del marchio, si è unita al cordoglio social. "Uno dei migliori", ha scritto la modella Adwoa Aboah su Instagram. Anche Valentina Ferragni ha condiviso nelle storie un saluto allo stilista scomparso. Dopo l'addio alla moda nel 1999, Paco Rabanne era apparso raramente in pubblico: avevano fatto molto rumore alcune uscite provocatorie su alieni e contatti extraterrestri. La notizia della sua scomparsa, comunque, ha fatto il giro del mondo: Paco Rabanne rimarrà una delle figure più influenti nella moda del Novecento.