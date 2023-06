Naomi Campbell è di nuovo mamma: la prima foto del figlio con la tutina bianca griffata Cogliendo tutti di sorpresa, Naomi Campbell ha condiviso su Instagram il nuovo ritratto di famiglia: madre e figlio vestono coordinati in bianco.

A cura di Beatrice Manca

foto di Mathieu Bitton via Instagram @naomi

Naomi Campbell è diventata madre per la seconda volta: la top model ha annunciato l'arrivo del secondo figlio con un tenero post su Instagram in cui dice "Non è mai troppo tardi per diventare madre". La primissima foto ritrae la sua famiglia al completo: la figlia di due anni tocca la manina del fratellino, adagiato tra le braccia della madre. Il tenero ritratto di famiglia è stato scattato dal fotografo Mathieu Bitton: madre e figlio vestono coordinati, entrambi di bianco. Ma spunta anche un piccolo dettaglio griffato che testimonia il grande amore per la moda di Naomi Campbell.

Il figlio di Naomi Campbell con la tutina griffata

Nel condividere la foto di famiglia, la top model ha ringraziato il fotografo Mathieu Bitton e lo stylist Rodney Burns: è probabile che l'immagine sia parte di uno shooting fotografico più ampio per immortalare questo momento speciale. L'immagine, in effetti, è curata nei minimi dettagli: la madre indossa un abito bianco increspato sul corpetto e ha i capelli sciolti e naturali, con i ricci. Il bebé, un maschietto, indossa una tutina griffata: appartiene alla linea per neonati del brand Dolce&Gabbana, come si evince dai loghi. La tutina ha il colletto bordato di celeste ed è abbinata a un morbido cappellino bianco. Il bambino è adagiato su uno scialle, o una coperta, a fiori celesti mentre la sorellina gli prende la mano: della prima figlia di Naomi Campbell vediamo solo il dettaglio della manina e del polso, su cui brilla un braccialino d'oro.

Una tutina per neonato di Dolce&Gabbana

Naomi Campell è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Quando nel 2021 è diventata madre per la prima volta ha semplicemente dichiarato che la figlia era sua, e non adottata. L'arrivo di un secondo figlio è stato una sorpresa per tutti. A 53 anni la top model è in piena attività e si divide tra passerelle e red carpet. La maternità, però, era un sogno coltivato a lungo, come ha spiegato nel post: "Piccolo mio, sappi che sei amato ogni oltre misura dal momento in cui mi hai regalato la benedizione della tua presenza".