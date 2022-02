Monica Bellucci conquista la copertina: posa col passamontagna e i tagli sulla scollatura Monica Bellucci ha conquistato una nuova copertina: ha posato per Harper’s Bazaar col passamontagna e dei tagli sulla scollatura. A 57 anni ha dimostrato ancora una volta di essere icona di bellezza e di sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Monica Bellucci potrà anche aver raggiunto i 57 anni ma non per questo ha perso la bellezza e il sex appeal che da sempre la contraddistinguono. Ogni volta che sfila su un red carpet o che partecipa a un evento mondano incanta tutti con la sua sensualità, dando prova di essere una diva indiscussa che non teme né l'età che avanza, né la concorrenza delle colleghe più giovani. Non sorprende, dunque, che di recente abbia conquistato la sua ennesima copertina, posando in una versione provocante ma allo stesso tempo originale: ecco chi ha firmato il look total black con capo coperto e tagli cut-out sul décolleté.

Monica Bellucci in versione dark lady

A 57 anni Monica Bellucci ha conquistato una nuova copertina, quella dell'edizione russa di Harper's Bazaar, per la quale ha posato in versione dark lady. A fotografarla è stato Stephan Lisowski, che in un unico scatto è riuscito a rivelare tutta la sua innata femminilità. Sotto consulenza della stylist Katya Tabakova, l'attrice ha puntato sul total black indossando un abito realizzato appositamente per lei da Pieter Mulier, direttore creativo della Maison Alaïa. Si tratta di un sinuoso modello a sirena che le ha fasciato l'impeccabile silhouette a clessidra, con dei tagli cut-out che partono dal décolleté e arrivano all'ombelico. La sua particolarità? Ha un copricapo "incorporato" che ha nascosto la chioma della diva.

Monica Bellucci segue il trend del balaclava

Ad arricchire il look dark sono stati i gioielli preziosi e scintillanti: Monica ha sfoggiato dei preziosi firmati Cartier, per la precisione un collier e degli anelli di diamanti. Sebbene sia insolito vederla con il capo coperto, non è la prima volta che posa in questa versione, già poche ore prima del servizio realizzato per Harper's Bazaar si era lasciata immortalare in primissimo piano per la cover di Schön! Magazine China. Anche in quell'occasione aveva indossato una "cuffietta" borchiata (meglio nota come balaclava) che ha nascosto i capelli. Avrà voluto seguire il trend del passamontagna declinandolo in versione leggermente più "soft"? L'unica cosa certa è che la Bellucci è meravigliosa sempre, anche quando non ha la chioma lunga e fluente che le cade sulle spalle.