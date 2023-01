Miriam Leone vola in Africa: è una dea col bikini senape e il maxi cappello di paglia Miriam Leone è volata in Africa per chiudere al meglio le feste di Natale. Ha approfittato del panorama da sogno per lasciarsi immortalare in versione dea sul bagnasciuga: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze di Natale stanno per terminare ma manca ancora uno dei ponti più attesi dell'anno, quello dell'Epifania, in occasione del quale moltissimi hanno pensato bene di organizzare un viaggetto. Le star non fanno eccezione, da Valentina Ferragni che è volata a Dubai a Michelle Hunziker che trascorrerà qualche altro giorno sulle Dolomiti con Serena Autieri. A essersi aggiunta alla lista nelle ultime ore è stata Miriam Leone, che sui social ha rivelato di essere in Africa con uno scatto da sogno. L'attrice ha posato sul bagnasciuga sullo sfondo delle meravigliose acque cristalline del luogo, trasformandosi così in una vera e propria dea ma in versione balneare.

Miriam Leone col bikini in inverno

Miriam Leone ha approfittato del primo ponte del 2023 per organizzare un viaggio in Africa. Sebbene non abbia rivelato nulla sul luogo preciso in cui si trova, si è lasciata immortalare in una location da sogno. Al motto di "Mama Africa" sui social è apparsa meravigliosa sullo sfondo delle acque cristalline del luogo. Ha posato stesa sul fianco sul bagnasciuga come una dea, mettendo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Per l'occasione ha rispolverato il bikini indossando un modello micro color senape con reggiseno a triangolo e slip sgambati. In quanti sognano di stare in un luogo tanto splendido e soleggiato in pieno inverno?

Miriam Leone col maxi cappello

Il look acqua e sapone di Miriam Leone

Nel look balneare di Miriam Leone non poteva mancare un accessorio must dell'estate: il cappello di paglia. Non ha indossato il classico modello beige, ha preferito una variante da diva in total black e con la falda larga che l'ha aiutata a proteggere il viso dai raggi solari diretti. Non ha rinunciato ai gioielli preziosi: nonostante fosse al mare ha sfoggiato collanina e orecchini a cerchio doppi in total gold. Il dettaglio che non è passato inosservato? Complice l'atmosfera wild e super rilassata, ha rinunciato totalmente al trucco, non avendo paura di mostrarsi in versione acqua e sapone. Del resto, per quale motivo dovrebbe servirsi di particolari artifici se è già meravigliosa così com'è?