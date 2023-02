Miriam Leone senza trucco: il “rimedio del venerdì” sono i patch occhi Miriam Leone non esita a mostrarsi sui social in versione acqua e sapone, struccata e senza filtri. È un’icona di bellezza naturale.

A cura di Giusy Dente

"Chi bella vuole apparire un poco deve soffrire", recita il famoso proverbio. Alcune celebrities hanno preso particolarmente alla lettera questo modo di dire, sottoponendosi a trattamenti di ogni tipo, disposte a tutto pur di raggiungere certi standard. Basti pensare alla drastica dieta di Kim Kardashian, che ha perso 7 chili in pochissimo tempo pur di entrare in un vestito. L'imprenditrice è anche una fan del doloroso laser Morpheus, a cui si sottopone per sfoggiare una pancia piatta. C'è poi Ashley Graham, che per avere una pelle sempre al top ha scelto l'aculifting (o agopuntura facciale), che consiste nell'applicare spilli su viso e collo per un effetto anti aging. Ma a volte basta molto meno per dare una svolta al proprio aspetto. Ne sa qualcosa Miriam Leone.

Miriam Leone, icona di bellezza naturale

Miriam Leone è amatissima: dopo la vittoria del titolo di Miss Italia nel 2008 ha intrapreso una carriera in costante ascesa ed è apprezzatissima per il suo talento e per la sua bellezza naturale. La 37enne, infatti, a differenza di altre colleghe del mondo dello spettacolo non ama dare di sé un'immagine particolarmente "patinata".

Sui social non ha paura di mostrarsi in versione completamente acqua e sapone, senza trucco né filtri. Lo fa per celebrare il valore dell'unicità e dell'accettazione, per spostare il focus dalla ricerca della perfezione all'amore verso se stessi, lontano dagli stereotipi. Anche lei, come tutti, combatte quotidianamente contro delle piccole insicurezze, ma non lascia che prendano il sopravvento e che la scalfiscano.

Miriam Leone usa i patch occhi per un viso fresco

Qual è il rimedio di Miriam Leone, quando deve correre ai ripari in poco tempo dopo una notte insonne in vista di un appuntamento importante? L'attrice sembra sia una fan dei patch occhi, un rimedio veloce, pratico e indolore per rinfrescare il viso quando magari ha un aspetto poco riposato, così da dargli nuova vita. L'attrice, infatti, li ha messi sul viso durante un tragitto in automobile, diretta forse a un appuntamento di lavoro, magari su un set. Non ha esitato a immortalarsi così: struccata e in felpa, coi capelli leggermente disordinati e gli occhi stanchi, coi patch bene in vista.