Miriam Leone in versione premaman avvolge il pancione in un look totalblack Nel corso della serata inaugurale della mostra dedicata ai Seprenti di Bulgari l’attrice ha mostrato con orgoglio le forme della sua gravidanza, in un abito aderente dalla gonna leggermente svasata.

A cura di Annachiara Gaggino

Miriam Leone

Miriam Leone festeggia i 75 anni della collezione Serpenti di Bulgari. L'ex Miss Italia ha partecipato alla serata di inaugurazione della mostra Serpenti 75 Years of Infinite Tales, che celebra uno dei simboli più iconici della Maison di alta gioielleria. L'evento si è tenuto negli spazi del Dazio di Levante a Milano che ospita l'esposizione fino al 9 novembre, un percorso che esalta i pezzi più importanti del marchio di LVMH. Tra gli invitati all'opening, oltre a Miriam Leone, anche Cailee Spaeny, volto del profumo Omia, Maria-Olympia di Grecia, Anna Cleveland, Matilde Gioli e Vittoria Puccini.

Il look total black di Miriam Leone

L'attrice ha avvolto il suo pancione in un abito in velluto lungo fino alla caviglia e leggermente svasato. Tagliato in modo asimmetrico, il vestito, dallo scollo quadrato e le spalline sottile, è caratterizzato da uno spacco sul davanti. Miriam Leone ha completato l'outfit con gli accessori: un paio di scarpe gioiello, un modello a rete, decorato da pietre brillanti e dal tacco di media altezza.

Miriam Leone in Bulgari

Non potevano, ovviamente, mancare i preziosi della collezione Bulgari, dal bracciale a triplo giro, alla collana messa in risalto da un capello raccolto in uno chignon basso che lasciava libero solo un ciuffo lungo tutto il viso, truccato sui toni del grigio abbinato a un rossetto nude.

Miriam Leone, sulla passerella con il pancione

L'Eva Kant dell'ultimo film di Diabolik si sta godendo la prima gravidanza e mostra sempre le sue forme con orgoglio. Dai red carpet alle passerelle, alla Settimana della Moda di Parigi Miriam Leone ha sfilato per L'Oréal in un abito bianco scintillante, tempestato di cristalli, un modello fasciante dalle maniche lunghe e il collo alto. Durante il suo catwalk ha tenuto dolcemente la mano sulla pancia, accompagnando il piccolo nella sfilata.