Miriam Leone in vacanza col pancione: si gode la gravidanza tra crop top e costumi interi Miriam Leone è incinta e sui social sta mostrando spesso il meraviglioso pancione sempre più evidente: ecco alcuni dei suoi nuovi look “vacanzieri”.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: a circa due anni dal matrimonio con Paolo Carullo aspetta il suo primo figlio. Sebbene inizialmente avesse preferito tenere la notizia nascosta, così da superare le prime settimane "critiche" della gravidanza, da quando ha dato l'annuncio con un servizio fotografico da copertina non può fare a meno di mettere in mostra il meraviglioso pancione. Certo, sui social è sempre stata molto discreta sulla sua vita privata, ma è chiaro che in questa occasione ogni singolo post riesce a fare scalpore: ecco i look vacanzieri con cui si sta godendo la prima estate in dolce attesa.

I look vacanzieri di Miriam Leone incinta

Lo scorso Ferragosto Miriam Leone si era mostrata per la prima volta col pancino in vista in riva al mare sullo sfondo di un tramonto, oggi è tornata a farlo, continuando a documentare la sua estate in gravidanza. Al motto di "Pane e olio", due simboli della cucina tipicamente italiana, l'attrice ha messo in risalto le forme modificate dalla dolce attesa con due diversi look. Il primo è casalingo ed è contraddistinto da un crop top indossato senza reggiseno e un paio di pantaloni della tuta a vita bassa, così da lasciare il ventre in primo piano. Il secondo è balneare e in pieno stile premaman, ovvero con costume intero e bicolor dalla scollatura generosa.

Miriam Leone col costume intero in gravidanza

Miriam Leone continua ad allenarsi in gravidanza

Miriam, inoltre, si è servita sempre dei social per rivelare ai fan che sta continuando ad allenarsi in gravidanza (molto probabilmente sotto controllo medico). L'attrice si è infatti scattata un selfie in palestra con una palla da pilates tra le mani e indosso un completino sportivo grigio chiaro.

Leggi anche Katy Perry mostra il pancione con la felpa crop: i top corti sono trendy anche in gravidanza

Miriam Leone si allena col pancione

Coda di cavallo bassa, sneakers portate con i calzettoni bianchi, canotta di cotone e shorts che lasciano le gambe nude: a farla da protagonista è però il pancione, che giorno dopo giorno diventa sempre più evidente. Insomma, Miriam ha dimostrato che darsi all'attività fisica in dolce attesa è super consigliato, a patto che ci si affidi a un esperto prima di farlo.