Miriam Leone, Ferragosto in riva al mare a pancia nuda: è la prima foto della gravidanza Miriam Leone ha annunciato di essere incinta: quelle di Ferragosto sono le prime foto col pancione.

A cura di Giusy Dente

È un'estate speciale per Miriam Leone, che sta vivendo un momento magico e intenso. L'attrice presto sarà mamma: aspetta un figlio dal marito Paolo Carullo, sposato a settembre 2021. La ex Miss Italia ha dato la grande notizia a Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina e un'intervista esclusiva incentrata proprio sul tema della maternità. Gli scatti di Ferragosto della ex Miss Italia sono i primi col pancione.

La prima gravidanza di Miriam Leone

Spesso in questi anni sono state rivolte a Miriam Leone domande su una possibile gravidanza, in particolare dopo il matrimonio. L'attrice si è espressa in modo critico nei confronti dell'invadenza di certe persone, che non sempre si rendono conto di poter ferire con le loro parole e la loro immotivata curiosità. "La maternità è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne. È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così" ha commentato.

Quel figlio però sta arrivando, perché la 38enne è incinta. Se ne è accorta guardandosi in alcune foto e notando una pancia sospetta. Da lì il test e la conferma. "Sono davvero felicissima ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato" ha raccontato a Vanity Fair. Ora per lei inizia un viaggio nuovo.

Miriam Leone mamma in rosa

Miriam Leone ha trascorso il Ferragosto in riva il mare. Il marito le ha scattato due tenere foto, le prime in cui l'attrice mostra il pancione nudo. Negli scatti indossa un completo trasparente, maxi gonna e crop top a maniche lunghe, che lascia il ventre scoperto. Il rosa è forse un indizio sul sesso del nascituro? Per ora la coppia non ha svelato se accoglierà in famiglia un maschietto o una femminuccia; ovviamente top secret anche i possibili nomi.